Luckenwalde

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Montag einen grauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen TF-H 801. Das Fahrzeug war in der Arndtstraße in Luckenwalde im öffentlichen Straßenverkehr abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Sachverhalt bitte unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline