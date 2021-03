Luckenwalde: Großer Sachschaden durch Heckenbrand

Luckenwalde

Beim Verbrennen von Holzschnitt fing am Samstagmittag in Luckenwalde in der Straße des Friedens eine Hecke durch Funkenflug Feuer. Dieses griff auf einen angrenzenden Geräteschuppen und einen neben der Hecke geparkten LKW über. Außerdem wurde aufgrund der Hitzeentwicklung der Lack eines PKW beschädigt. Der 52-jährige Anwohner, der das Feuer verursacht hatte, brachte es allein nicht mehr unter Kontrolle. Die Luckenwalder Feuerwehr musste anrücken und konnte den Brand löschen sowie den LKW aus dem Gefahrenbereich bringen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Polizeibeamte fertigten eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung und sicherten Spuren.

Von MAZonline