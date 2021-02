Luckenwalde

Als 17-Jähriger war Tom Ritter voller Überzeugung und Enthusiasmus, wie er selbst sagt, in die Partei Bündnis 90/Die Grünen eingetreten. Nach nur zwei Jahren ist der Luckenwalder Stadtverordnete jetzt aus der Partei ausgetreten.

„Ich stehe für mehr Klimaschutz ein“, sagt der 19-Jährige und fühlt sich von der Grünen-Partei enttäuscht. „Nachdem die Parteiführung eine Beteiligung an einer möglichen Bundesregierung mit der CDU nicht ausschließt, was ein Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens unmöglich macht, habe ich mich entschieden, auszutreten“, teilt Ritter mit. „Ich kann nicht eine Partei vertreten, die nicht mal das Notwendige macht und auch in Zukunft nicht tun wird – das wäre heuchlerisch.“

Unzufrieden mit der Landesregierung

Auch mit der aktuellen Landesregierung unter Beteiligung der Grünen kann sich Tom Ritter nicht anfreunden. „Fridays für Future will den Klimawandel bis 2035 stoppen. Die brandenburgische Landesregierung hat sich das erst bis 2050 als Ziel gestellt“, so Ritter.

Außerdem gebe es Gespräche der Grünen mit der Gewerkschaft der Polizei, „obwohl es in dieser Gewerkschaft eindeutig rechte Tendenzen gibt“, kritisiert der Kommunalpolitiker, der in wenigen Tagen 20 Jahre alt wird.

Tom Ritter setzt sich vor allem für den Klimaschutz ein. Quelle: Margrit Hahn

Mit seinen negativen Erfahrungen, als er im vergangenen Jahr bedroht wurde, habe seine Entscheidung zum Parteiaustritt nichts zu tun, sagt Ritter. Der Grünen-Stadtverordnete war über einen längeren Zeitraum von Einwohnern aus der Stadt, aber auch bundesweit beschimpft und bedroht worden, vor allem wegen seiner offenen Haltung zu Flüchtlingen und seiner Solidarität mit Opfern rechter Gewalt.

Ritter bleibt Stadtverordneter

In der Stadtverordnetenversammlung bildet Ritter gemeinsam mit Anja Jürgen (Luckenwalde Ökologisch Sozial) eine gemeinsame Fraktion (LÖS/Grüne). Dem Stadtparlament wird Ritter als jüngstes Mitglied weiter erhalten bleiben. „Jetzt sogar parteilos und damit hoffentlich noch greifbarer für alle“, erklärt Ritter. Seine Auffassung: „Parteien werden in der Kommune nicht benötigt, ich behalte meine Werte trotzdem. Ich freue mich auf die weitere Arbeit.“ Engagieren will er sich in der Stadt vor allem für mehr Klimaschutz.

Dass er sich unglaubwürdig machen könnte, weil Parteieintritt und -austritt so dicht beieinander liegen, befürchtet Ritter nicht: „Das hat eher was mit Überzeugung zu tun und der bleibe ich treu“, sagte er gegenüber der MAZ.

Fraktion unter neuem Namen

Die Fraktion mit der Vereinigung LÖS wird in Absprache mit Anja Jürgen weiter erhalten bleiben. „LÖS ist die optimale Alternative für mich und die Fraktion ist perfekt“, sagt Ritter. „Ich war dort ohnehin das einzige Parteimitglied, wir waren immer nur Luckenwalderinnen und Luckenwalder und das ist gut so.“

Der Fraktionsname wird sich voraussichtlich ändern. In welcher Form, wird in der nächsten Fraktionssitzung entschieden.

Von Elinor Wenke