Grünen-Stadtverordneter wird bedroht

Der Luckenwalder Grünen-Stadtverordnete Tom Ritter wird seit längerer Zeit bedroht. Im Fokus stehen dabei seine offene Haltung zu Menschen aus aller Welt und seine Solidaritätsbekundungen mit Opfern rechtsextremer Gewalt. „Seit Beginn meiner Kandidatur zur Stadtverordnetenversammlung werde ich von Einwohnern aus der Stadt, aber auch bundesweit bedroht“, teilt der junge Kommunalpolitiker mit.

Massive Drohungen seit Januar

Zu Jahresbeginn und in den letzten Tagen haben sich die Drohungen – vor allem in den sozialen Medien – verstärkt. Tom Ritter ist bestürzt: „Seit Januar erhalte ich privat und öffentlich Nachrichten, dass Menschen am Bahnhof auf mich warten möchten, auf der Straße verprügeln wollen oder mir den Kopf abhacken möchten.“ In der Stadt seien zwar viele gegen Rechtsextremismus, aktiv etwas dagegen tun würde aber kaum jemand, so der 19-Jährige.

Der Klab in Trägerschaft der Falken wurde mehrfach Ziel rechter Übergriffe. Quelle: Elinor Wenke

Bereits im Januar war Ritter nach eigener Aussage aufgrund massiver Drohungen unkommentiert einer Stadtverordnetensitzung fern geblieben und schwieg zu den Vorfällen in der Hoffnung, die Lage würde sich beruhigen. Doch nach den neuesten Anfeindungen wendet er sich an die Öffentlichkeit. „Es hilft nichts, wenn wir diese Vorfälle nicht offen ansprechen. Das wäre so, als ob sie nicht existieren“, sagt Ritter. Er hatte sich in den letzten Tagen gegen rechte und antisemitische Schmierereien, unter anderem am Jugendclub Klab und am Bahnhof, ausgesprochen und zu friedlichen Gegenprotesten aufgerufen (die MAZ berichtete).

Nur schwere Fälle der Polizei gemeldet

Der Polizei hatte er nur die schweren Vorfälle gegen seine Person gemeldet. „Es frisst Kraft und Zeit und das bei wenigen Erfolgschancen. Aber alles wird selbstverständlich dokumentiert“, so Ritter. Er fordert seine Stadtverordnetenkollegen auf: „Wir alle müssen laut für eine tolerante Stadt sein.“ Das Turmfest 2021 sollte unter einem Motto für Toleranz und Vielfalt stehen. „Hass und Hetze dürfen in Luckenwalde keinen Platz finden“, so Ritter. Sein Mandat niederzulegen, kommt für Ritter allerdings nicht in Frage. „Dann hätten diese Menschen erreicht, was sie wollen.“

„Die Falken“ sind besorgt

Besorgt wegen rechter Übergriffe ist auch die linke Jugendorganisation „Die Falken Brandenburg“, in deren Trägerschaft der Klab geführt wird. Der Klab sei in der Vergangenheit immer wieder Ziel rechter Übergriffe gewesen. So gab es 2017 kurz hintereinander mehrere Fälle von Vandalismus. Falken-Landesvorsitzender Florian Schwabe: „Wir sind erfreut, dass die Stadt das Thema ernst zu nehmen scheint und auch in der Stadtverordnetenversammlung darüber gesprochen wurde. Momentan erweckt es den Eindruck, dass rechte Aktivitäten in Luckenwalde durch die sogenannten ,Corona-Spaziergänge’ einen Aufschwung erleben.“

Laut Eva Jende, Vize-Vorsitzende der Landes-Falken, hat es bei einem der jüngsten Spaziergänge einen erneuten Vorfall gegeben. „Dabei wurde ,Hier marschiert der Nationale Widerstand’ skandiert, eine bekannte Parole aus der organisierten Neonazi-Szene. Dies zeige, dass sich die rechte Szene diese Veranstaltungen zunutze mache.

Gegen Hass und Ausgrenzung

„Statt rechtem Hass und Ausgrenzung müssen wir uns jetzt neu organisieren, um solidarisch miteinander zu sein und die Schwächsten in der Gesellschaft zu unterstützen“, erklärt Eva Jende. Dies betreffe Nachbarschaftshilfe genauso wie politische Freiräume, eine bessere Finanzierung von Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie eine humane Lagerunterbringung für Geflüchtete.

Von Elinor Wenke