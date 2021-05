Luckenwalde

Eine Gruppenschlägerei in der Breiten Straße hat am Samstagabend die Polizei in Luckenwalde auf den Plan gerufen. Zwei Gruppen waren in Streit geraten, dieser eskalierte in einer Schlägerei.

Polizei wendet Pfefferspray an

Der Polizei gelang es erst durch den Einsatz von Pfefferspray die Beteiligten voneinander zu trennen. Zwei Personen mussten medizinisch behandelt werden.

Nach Feststellung der Personalien der beteiligten Personen erhielten diese einen Platzverweis. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

