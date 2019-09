Luckenwalde

Das ehemalige Fabrikgebäude Haag 12 in Luckenwalde ist seit dem Brand am 11. August einsturzgefährdet. Deshalb wurden auch angrenzende Straßen gesperrt. Die Sperrung bleibt nach Information des Landkreises Teltow-Fläming vorerst bis Ende November bestehen.

Der Haag als ehemalige B 101 ist eine der Hauptverkehrsadern in der Stadt. Die erheblichen Einschränkungen ärgern nicht nur Verkehrsteilnehmer, sondern auch Anwohner und Gewerbetreibende. Diese hatten seit Jahren auf den Schandfleck und deren Gefahr aufmerksam gemacht, schon bevor in der denkmalgeschützten ehemaligen Fabrik Formdrehteile ein Feuer ausgebrochen war. Das Grundstück wurde bereits vor Monaten verkauft. Der neue Eigentümer, der dort Wohnungen bauen wollte, ist aber noch nicht im Grundbuch eingetragen.

Die Sperrung im Haag bleibt bis Ende November bestehen. Quelle: Margrit Hahn

„Es hätte schon vor Jahren etwas unternommen werden müssen. Die Gefahr, dass Teile vom Gebäude herabstürzen, besteht nicht erst seit dem Brand. Auch die Absperrungen sind bei Sturm durch die Gegend geflogen. Ich würde gern die Auflistung sehen, wie viel Geld schon in diese Ruine gesteckt wurde, ohne das sich etwas getan hat“, ärgert sich Thomas Koenig, der eine Zahnarztpraxis in der Grabenstraße führt. Durch die Straßensperrung müssen seine Patienten Umwege in Kauf nehmen, was vor allem älteren Menschen und Patienten mit Handicap schwer fällt.

Der Plan ist, das Gebäude einzurüsten Quelle: Margrit Hahn

Der Luckenwalder Olrik Meißner fordert, dass sich Stadt und Kreis an einen Tisch setzen und Fakten schaffen. „Da muss doch rechtlich eine Klärung herbeigeführt werden“, fordert Meißner. Und wenn es einen neuen Eigentümer gibt, dann sollte man seiner Ansicht nach dafür sorgen, dass die Eintragung ins Grundbuch schnellstmöglich erfolgt und er eine Baugenehmigung erhält. „Es kann doch nicht sein, dass die Straße hier ewig gesperrt bleibt, weil keine Entscheidung getroffen wird.“ Er erwartet dass Bürgermeisterin und Landrätin endlich handeln.

Brandgeruch täglich in der Nase

Täglich beobachtet er die Wendemanöver der Lkw-Fahrer, die dann über die enge Poststraße oder den Markt ausweichen müssen. Als direkter Nachbar hat er den Brandgeruch, der von der Ruine ausgeht, täglich in der Nase.

David Schneider, Inhaber des Unternehmens „Schlüsseldienst & Schlosserei“ ist ebenfalls nicht erfreut, dass die Straße wochenlang gesperrt ist. Seine Kunden kritisieren, dass die Grabenstraße durch die Einbahnstraße und einseitiges Parken schon lange eine Katastrophe sei. Nun kommen sie nicht mal vom Haag in die Grabenstraße. „Doch was soll man machen? Wir können es ja eh nicht ändern“, sagt David Schneider.

Das Grün ringsum soll entfernt werden, um Baufreiheit zu schaffen. Quelle: Margrit Hahn

Die Kreisverwaltung hat das denkmalgeschützte Gebäude sichern lassen, um eine zukünftige Nutzung zu ermöglichen. Ein Ingenieurbüro wurde mit der Beurteilung des Bauwerks im Hinblick auf Standsicherheit und Erhaltungsfähigkeit beauftragt. Eine abschließende Beurteilung wird in den nächsten Tagen erwartet.

Sicherungskonzept wird geprüft

Ein Sicherungskonzept mit statischen Berechnungen liegt vor. Dieses hatte die Denkmalschutzbehörde bereits vor zwei Jahren in Auftrag gegeben. Jetzt wird geprüft, ob dieses Konzept einer Aktualisierung bedarf oder so umgesetzt werden kann.

Vom Dach könnten jederzeit Teile herabstürzen. Quelle: Margrit Hahn

Die Verwaltung hat den Eigentümer über geplante Maßnahmen informiert. Dieser müsste eigentlich die Kosten für die Sicherung tragen. Wie der Beigeordnete und Kreiskämmerer Johannes Ferdinand ( CDU) allerdings am Montag im Haushalts- und Finanzausschuss mitteilte, bleibe der Landkreis Teltow-Fläming wohl auf 300.000 Euro für Sicherungsmaßnahmen sitzen, weil der aktuelle Eigentümer weitestgehend mittellos sei.

Das Gebäude wurde vor einigen Monaten verkauft. Der neue Eigentümer will Wohnungen bauen. Quelle: Margrit Hahn

In den nächsten Tagen soll damit begonnen werden, den Bewuchs rings um das Bauwerk zu entfernen, um Baufreiheit zu schaffen. Im nächsten Schritt soll das Bauwerk dann ringsherum eingerüstet werden und die alte Fabrik mit einem Ringbalken und einem Notdach gesichert werden, vorausgesetzt dass dies möglich und umsetzbar ist. Es wurde eine Baufirma beauftragt, die die Arbeiten voraussichtlich im Oktober und November durchführen könnte.

Im gesamten Gebäude liegen Steine, Deckenteile und Brandreste. Quelle: Margrit Hahn

Wie die Pressestelle des Landkreises informiert, sei es das Ziel, die Straße bis Ende November wieder freizugeben. Dies hänge jedoch davon ab, wie schnell die Sicherung erfolgt. Die untere Denkmalschutzbehörde hofft, dass die Pläne des neuen Investors bald realisiert werden und das Bauwerk erhalten bleibt.

Von Margrit Hahn