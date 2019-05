Luckenwalde

Zwei junge Männer haben am Sonntagabend in Luckenwalde eine Frau mit einem Messer bedroht und ihr die Handtasche gestohlen. Die 57-Jährige befand sich nach ihren Angaben gegenüber der Polizei gegen 22.30 Uhr in der Wilhelm-Liebknecht-Straße ungefähr vor der Hausnummer fünf, als die zwei jungen Männer sie von hinten ansprachen. Als sie sich umdrehte, sah sie, dass einer der Männer ein Messer in ihre Richtung hielt und die Herausgabe ihrer Handtasche forderte. Er entriss dann der 57-Jährigen, ohne eine Reaktion abzuwarten, die Handtasche. Der zweite Mann stand daneben und beobachtete die Situation, handelte nach Aussage der Frau jedoch nicht aktiv. Nachdem der erste Tatverdächtige die Handtasche an sich genommen hatte, entfernten sich die beiden jungen Männer in Richtung der Gottower Straße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten bislang keine Tatverdächtigen identifiziert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes.

Täter 16 bis 17 Jahre alt

Die beiden Männer werden von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Der erste war etwa 16 bis 17 Jahre alt, trug ein graues Sweatshirt und eine Brille, hielt sich vermutlich sein T-Shirt über sein Gesicht und hielt ein Messer in Richtung seines Opfers. Er sprach akzentfrei Deutsch . Der zweite Mann war ebenfalls 16 bis 17 Jahre alt und trug dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei würde nun gern wissen, ob jemand am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in der Wilhelm-Liebknecht-Straße oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer 03371/6000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden oder das Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis nutzen.

Von MAZonline