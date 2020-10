Luckenwalde

Evelin Kierschk hat so gut wie alle Ämter niedergelegt. 18 Jahre war sie Vorsitzende des Senioren- und Behindertenbeirates der Stadt Luckenwalde und kümmerte sich um jeden, der ihre Hilfe benötigte. Sie war die Vorsitzende der AG Barrierefreiheit und sorgte dafür, dass die Bushaltestellen der Stadt barrierefrei sind. Die Begegnungsstätte „Haus Sonnenschein“ war in all den Jahren ihr zweites Zuhause. Dort hatte sie die Selbsthilfegruppen unter ihren Fittichen, organisierte Kinder-, Senioren und Sommerfeste. Sie kämpfte dafür, dass die Stelle nicht gestrichen wurde, dass Bogenschützen trainieren konnten, dass Karten gespielt wurden und sich regelmäßig Gläubige trafen. In der vergangenen Woche wurde das „Haus Sonnenschein“ an die Diakonie übergeben. Evelin Kierschk ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Doch sie hat sich die Sache reiflich überlegt und bereits vor einigen Monaten die Bürgermeisterin darüber informiert.

Das Schild in der Schützenstraße in Luckenwalde weist auf die Begegnungsstätte hin. Quelle: Margrit Hahn

„Mein Mann ist sehr krank und ich möchte jetzt an seiner Seite sein“, begründet Evelin Kierschk ihr Ausscheiden. Mehr als 25 Jahre hat er ihr den Rücken gestärkt, sodass sie als ehemalige Kreistagsabgeordnete, Stadtverordnete, Senioren- und Behindertenbeauftragte und SPD-Politikerin ihren Weg gehen konnte. Jetzt möchte sie für ihn da sein. Als sie vor wenigen Tagen auf Facebook ihre Absichten verkündete, erreichte sie eine Welle des Trostes und der Hilfsbereitschaft.

Neues Domizil suchen

„Ich bin froh, das die Diakonie im Haus Sonnenschein die Selbsthilfegruppen auch weiterhin betreuen wird. Die Sprachkurse, Kartenspieler, die Eisenbahner und alle, die sich sonst dort getroffen haben, müssen sich wohl ein anderes Domizil suchen. „Ich habe darum gebeten, dass die Selbsthilfegruppen so schnell wie möglich über den Wechsel informiert werden“, fügt Evelin Kierschk hinzu.

Ihre Beratung bei der Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“ setzt sie erstmal fort. „Das hat mir auch die Psychologin empfohlen“, sagt die 76- Jährige, die in wenigen Tagen ihren 77. Geburtstag feiert. Sie hat den Wunsch mindestens 100 Jahre alt zu werden.

Den Alltag erleichtern

An zwei Tagen berät sie ältere Menschen, junge Familien mit Nachwuchs oder Rollstuhlfahrer, um ihnen den Alltag in der Wohnung zu erleichtern. Um sie noch lange als Ansprechpartnerin zu behalten, schenkte ihr Frank Schmidt, Chef der „Luckenwalder“ chinesische „Unsterblichkeits-Tee. „Na mal sehen, ob der hilft“, so Evelin Kierschk. Sie war in den vergangenen Jahren immer auf Achse, um Projekte voranzubringen, sie sammelte Spenden und hatte das Ohr immer an der Masse. 2014 erhielt sie für ihre ehrenamtliche Arbeit das Bundesverdienstkreuz.

Ein Vorhaben konnte bisher nicht umgesetzt werden. Und das ärgert sie besonders. Noch immer befindet sich kein Fahrstuhl am Luckenwalder Amtsgericht.

Das Haus Sonnenschein in Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide lobt das Engagement von Evelin Kierschk. Sie erinnert sich noch daran, als Heinz Blaschke am 9. September 2005 plötzlich durch einen Unfall starb. Damals fehlte dem Beirat der erfahrene Vorsitzende, der alle Fäden in der Hand hatte. Evi Kierschk erklärte sich bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Auch später sprang sie in die Bresche, als die beiden gewählten Vorsitzenden vor Ablauf ihrer Wahlzeiten aus persönlichen Gründen die Amtsgeschäfte ruhen ließen. Auch da hat Evelin Kierschk die Sache gerettet und die Verantwortung übernommen.

Behagliche Begegnungsstätte

Evelin Kierschk hat seit 2005 dem „Haus Sonnenschein“ ihren eigenen Stempel aufgedrückt. „Sie hat Spenden gesammelt, Geld aufgetrieben und nach und nach die gesamte Inneneinrichtung einer spürbaren Verjüngungskur unterzogen“, so die Bürgermeisterin. Es wurden neue Möbel, Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner beschafft. Der Fußbodenbelag wurde erneuert, die Räume erhielten einen passenden Farbanstrich und die dringend benötigte Behindertentoilette wurde eingebaut. „Dank Frau Kierschks unermüdlichen Bemühens wurde dieses eher funktionale Gebäude zu einer behaglichen, gern aufgesuchten Begegnungsstätte“, betont Herzog-von der Heide.

Körper und Geist fit halten

Dieses Haus habe sich seiner Bestimmung gemäß prächtig entwickelt. Über zehn Selbsthilfegruppen tagten bis zum Ausbruch der Corona-Krise regelmäßig, um sich auszutauschen und auf Verständnis und klugen Rat zu treffen. Aber es gehe nicht nur um Problembewältigung, sondern auch um Freude an der Begegnung, um Spaß und Herausforderungen, mit denen Körper und Geist fit gehalten werden.

Von Margrit Hahn