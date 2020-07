Luckenwalde

Am Sonntagabend veranstaltete das Luckenwalder Klassmo erstmals seit dem Ausbruch von Corona wieder das beliebte Kulturprogramm. „Ich freue mich, dass wir wieder mit unserer Kulturreihe starten können“, sagte die Inhaberin Hildegard Steinfurth. „Alle Veranstaltungen über die Sommermonate werden aufgrund der aktuellen Situation auf dem Hof stattfinden. Hier ist genügend Platz.“

Geladen waren die beiden Musiker Florian Mayer (46, Geige) aus Dresden und Falk Zenker (53, Akustikgitarre) aus Weimar. Die beiden Klangkünstler kennen sich seit 20 Jahren und führten mit ihrem Hörkino ein Konzert auf, das sich in keine Schublade stecken ließ. Mit einem anfänglich zarten Pizzicato zupften sie sich zu einer lebendigen Melodie, die verschiedene Stimmungen durchlief und beim Publikum gut ankam.

Selbstkomponierte Stücke begeistern das Publikum

Ohne Noten und höchst konzentriert spielten sie eine experimentelle Mischung aus Klassik, Jazz, Flamenco und mittelalterlicher Musik. Zum Teil improvisiert, schufen sie mit ihrer Instrumentalmusik lebendige Klangbilder. „Es ist ein Kino ohne Leinwand“, erklärt Zenker dem Publikum. „Vielleicht können wir Erinnerungen, Fantasien und innere Filme damit auslösen.“Bilder einer Sommerwiese, eines spanischen Tangoabends oder eines Märchenwalds wurden durch das Spiel auf Geige, Gitarre, Zither, Heulschlauch und Grasharfe erzeugt, ab und an erweiterte Mayer mit seiner Mundpercussion de Ganze. Vogelgezwitscher, das Quaken eines Frosches und andere Naturgeräusche wurden hierbei akustisch veranschaulicht.

Zwischen leichten als auch leidenschaftlichen Melodien hin- und hergerissen lauschte das Publikum selbstkomponierten Stücken wie „Hildes Traum“, „Grasgeflüster“ und „Ein Hauch“, die von Traumlandschaften und Vergänglichkeit erzählten.

Nächstes Klassmo-Konzert am 16. August

Das Concertino ließ deutlich die Inspirationen verschiedener Nationalitäten erkennen, die die Musiker auf ihren Reisen einfingen. Ein Violinenstück, gespielt von Florian Mayer, führte das Publikum auf eine musikalische Paris-Reise des Teufelsgeigers Paganini, dem großen Vorbild Mayers. Nach dem zweistündigen Konzert konnten sich die Gäste anschließend an den gefüllten Blätterteigtaschen und einem Wein in den Räumlichkeiten des Klassmo bedienen.

„Das war grandios“, findet Gerald Bassing aus Luckenwalde. „Zwei erlesene Künstler, die ungewöhnliche Musik machen. Ich finde es eine Wucht, wie der Gitarrist sein Instrument zum Klingen bringt.“ Weitere Klassmo-Konzerte stellte Hilde Steinfurth bereits in Aussicht. So sollen am 16. August der Gitarrenspieler Silvio Schneider, am 30. August der Pianist Vladimir Mogilevsky sowie zum wiederholten Mal die junge Jazz-Band „Pentatrip“ im September auftreten.

Von Katja Schubert