Die acht Wackelschafe und der Hund haben ihre Plätze wieder im Nuthepark eingenommen. Am Montagfrüh brachte der Tischler Henrik-Sven Rosenthal und seine Mitarbeiter die hölzernen Spielfiguren nach der Verschönerungskur wieder zurück.

Die Schafherde war im Jahr 2013 auf der Grünfläche von acht mal zehn Meter neben der Nuthe neu aufgestellt worden. Sie besteht aus acht Holzfiguren – zur Gruppe zählen sechs weiße Schäfchen, ein schwarzes Schaf und der dazugehörige Hütehund. Familien und Kindergruppen erfreuten sich an den Wackeltieren, die zum Klettern und Schaukeln einladen.

Der Luckenwalder Tischler Henrik-Sven Rosenthal, der seine Firma H.-S. Rosenthal Holzbau und Holzskulpturen in Felgentreu hat, hatte die Schafe seinerzeit selbst entworfen und gefertigt. Die Figuren bestehen aus Robinien-Holz, die Beine sind aus Edelstahl und teilweise aus Gummi.

Der Hund ist von allen Figuren am schwersten und wiegt knapp 30 Kilogramm. Quelle: Margrit Hahn

Im Laufe der Zeit waren die Schafe schon sehr in Mitleidenschaft gezogen oder sogar kaputt, deshalb erhielt er von der Stadt den Auftrag, die Tiere wieder auf Vordermann zu bringen.

Schafe sind zumeist aus einem Stammstück gefertigt

Die Schafe – drei Standschafe und vier Wackelschafe – sind etwa einen halben Meter hoch und zumeist aus einem Stammstück gefertigt. Im Original haben sie lustige Gesichter und ein aufgemaltes Wollfell. Ein Schäfchen hatte sogar eine Mohrrübe im Maul, diese war aber gestohlen worden. In den vergangenen Wochen richtete Rosenthal in seiner Werkstatt alle Tiere wieder her. „Wir haben die Risse zugespachtelt, das Holz geschliffen und wieder neu bemalt“, berichtet der Fachmann.

Zum Montieren hatte er seinen langjährigen Mitarbeiter Marco Schön dabei sowie und einen neuen Kollegen, der am Montag seinen ersten Arbeitstag hatte. Iman Avash-Movalali stammt aus dem Iran und wohnt in Luckenwalde. Schon im Praktikum konnte der 33-Jährige seinen Chef überzeugen. „Man findet ja kaum Fachkräfte und er hat in seiner Heimat den Beruf des Tischlers gelernt“, sagt Rosenthal. Deshalb hat er nicht lange überlegt und den jungen Mann jetzt fest eingestellt.

Wackelschafen wurden mutwillig die Ohren abgeschlagen

Zum Montieren der Wackelschafe brauchten die Männer zwei Stunden. Die Tiere wurden einbetoniert, damit man sie nicht herausreißen kann. „Mal sehen, wie lange die Schafe hier so schön aussehen“, sagt Marco Schön. In der Vergangenheit waren mehrfach die Ohren abgeschlagen worden. Diese wurden jetzt abermals erneuert. Auf die Mohrrübe hat der Tischler aber absichtlich verzichtet.

Wie Rosenthal sagt, ist es schwierig derzeit Material zu bekommen. Deshalb hat es auch etwas länger gedauert, die Tiere wieder auf Vordermann zu bringen. Zudem hat er in den vergangenen Monaten wegen der Senkung der Mehrwertsteuer so viele Aufträge erhalten, dass er kaum hinterher gekommen ist.

