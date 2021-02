Luckenwalde

Anton Mertzlufft kann es kaum erwarten, dass die Sonne scheint. Seit Freitag nutzt der Geschäftsführer der Wahl GmbH & Co. KG eigenen Strom für die Produktion der Kabeltrommeln. Der 28-Jährige ließ im vergangenen Jahr die Dächer seiner Fabrikhallen in der Industriestraße sanieren. Bei der Gelegenheit wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Da das dafür beauftragte Unternehmen nicht die Vertragsvereinbarungen erfüllte, blieb Anton Mertzlufft nichts anderes übrig, als das Vorhaben in Eigenregie zu Ende zu bringen. Fördermittel für das Projekt gab es nicht.

Erweiterung geplant

Insgesamt wurde 2.200 Quadratmeter Dachfläche erneuert. Im März des vergangenen Jahres wurde der Vertrag mit dem Photovoltaik-Unternehmen unterzeichnet. Im Oktober war die Anlage betriebsbereit, allerdings fehlte die Trafostation. Jetzt ist alles komplett und so wandelt die Anlage die Energie der Sonne in elektrischen Strom um. Die Leistung beträgt 700 Kilowatt-Peak. Damit kann das eigene Werk mit Strom versorgt und der Rest ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Sonne scheint. Die Meteorologen sagen für die nächsten Tage Schnee und Sturm voraus. So bleibt der Energiespeicher wohl vorerst leer. Aber Anton Mertzlufft, der ursprünglich aus Baden-Württemberg stammt, ist zuversichtlich, dass sich das bald ändert. Er freut sich auf jeden Sonnentag: „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, woher der Strom kommt.“ Inzwischen spielt er mit dem Gedanken, weitere Dächer auf dem Betriebsgelände mit Photovoltaikmodulen auszustatten.

Anton Mertzlufft will, sehen wie viel Strom eingespeist wurde. Quelle: Margrit Hahn

In Sachen Nachhaltigkeit will er eine weitere Idee umsetzen: Ein Produktionsmitarbeiter soll mit einem Elektroauto ausgestattet werden. Die firmeneigene Photovoltaikanlage sorgt dann für problemloses „Tanken“. Doch erstmal steht für den Chef der Einzug ins Wohnhaus an. Dessen Sanierung zog sich länger hin, als es beabsichtigt war. Das dreigeschossige Gebäude, das 1922 vom Kaufmann Georg Hiltmann errichtet wurde, stand seit 1989 leer. „So viel ich weiß, überlegte schon mein Großvater Fritz Wahl, das Haus zu sanieren“, berichtet Anton Mertzlufft. Im Dreigeschosser sollen auch die Büros der Wahl GmbH & Co. KG untergebracht werden. Die alte Villa steht genau gegenüber vom Werk und soll später eine schmucke Außenfassade bekommen. „Es gibt noch viel zu tun. Es ist schwieriger, Bestand zu erhalten, als neu zu bauen“, fügt er hinzu.

Sonderanfertigungen sind möglich

Im September 2015, noch während seines Ingenieur-Studiums für Holzverarbeitung, übernahm er das Luckenwalder Unternehmen, das derzeit neun Mitarbeiter zählt. „Wir haben mit der Kabeltrommelproduktion gut zu tun. Auf Grund der Auftragslage können wir allerdings immer nur vier Wochen im Voraus planen“, so der Unternehmer. Gefertigt werden Kabeltrommeln im Durchmesser von 60 Zentimeter bis zu drei Meter. Wobei auch Sonderanfertigungen mit Abmaßen von bis zu vier Metern möglich sind. Die Kabeltrommel werden deutschlandweit und ins angrenzende Ausland geliefert. In Dänemark sind die Kabeltrommeln „Made in Luckenwalde“ besonders gefragt. Verwendet werden sie unter anderem für den Glasfaserausbau, für Taue auf Schiffen und für Seile von Baukränen.

2019 investierte der Geschäftsführer in eine neue Maschine, um die Produktion zu erhöhen. Zur Zeit sei es schwierig, Material zu bekommen. Die große Nachfrage an Schnittholz im Baubereich und dem internationalen Ausland sorgt für steigende Preise, was den Einkauf deutlich schwieriger macht. Wenn alles gut läuft, kommen täglich ein bis zwei Lkw mit Schnittholz an, sodass die Kabeltrommelproduktion in der Industriestraße fortgesetzt werden kann.

