Doreen Linke häkelt in jeder freien Minute. Und nicht nur sie. Alle Mitarbeiter vom Hospiz „Hand und Hand“ die stricken, häkeln, nähen oder sticken können, sind kreativ tätig. Die Handarbeiten werden zum Verkauf angeboten. Der Erlös kommt zu 100 Prozent dem Hospiz zugute. „Manchmal ist die Nachfrage so groß, dass wir kaum hinterherkommen“, sagt Doreen Linke. Die gelernte Krankenschwester arbeitet seit anderthalb Jahren Im Hospiz in Luckenwalde. Das Häkeln brachte sie sich selbst bei.

Familie Schaf sitzt auf einer Blumenwiese Quelle: Margrit Hahn

Wettbewerb um die schönsten Tiere

Inzwischen ist schon fast ein Wettbewerb entstanden – wer fertigt das schönste Tier an. „Wir werden mit jedem Stück das entsteht immer besser und es macht riesig Spaß“, so die 42-Jährige. Je nach Anlass und Jahreszeiten fertigen die Mitarbeiter die unterschiedlichsten Figuren. Zu Ostern waren es Hasen und Ostereier. Jetzt warten Teddy, Frosch, Hund und Schafe auf ihre neuen Besitzer. „Jedes macht das, wovon er glaubt, dass es hierher passt“, fügt die Mutter zweier Kinder hinzu. Sie hat versucht zu stricken, doch das hat nicht so gut funktioniert. Deshalb bleibt sie beim Häkeln, das entspannt sie. Drei bis vier Tage baucht sie, bis ein Hund, eine Katze oder ein Schaf fertig sind. „Wenn zu Hause der Sprenger läuft, sitze ich gern gemütlich mit Häkelhaken und Wolle der Terrasse“, berichtet die Luckenwalderin. Es gibt Kolleginnen die sogar im Urlaub stricken und häkeln. „Je mehr Feedback wir bekommen, um so ehrgeiziger sind wir. Wir sind regelrecht im Häkelfieber“, stellt Doreen Linke fest.

Alle Handarbeiten werden zum Verkauf angeboten. Quelle: Margrit Hahn

Besucher nehmen die Handarbeiten als Mitbringsel mit

Besucher, die ihre Angehörigen im Hospiz besuchen, nutzen die kreativen Handarbeiten gern als Mitbringsel oder kleines Geschenk. Auch Tagesgäste des Hauses haben sich aus dem breiten Sortiment schon gehäkelte Exemplare ausgesucht. Jedes Stück ist ein Unikat. Alles was angefertigt wird, kommt ins Foyer. Das Holzregal auf dem die gehäkelten und gestrickten Examplare aufgereiht werden, wurde so aufgestellt, dass man auch als Spaziergänger beim Blick durch die Scheibe das Angebot erspähen kann. „Es kam schon öfter vor, dass jemand etwas davon gekauft hat“, freut sich Hospizleiterin Sabine Palm-Reppel. Es gibt Familienmitglieder, die nach dem Tod eines Verstorbenen eine Figur zur Erinnerung haben möchten. Die Mitarbeiter gehen auf Wünsche ein. Wer lieber einen pinkfarbenen Teddy möchte, bekommt diesen. Die Nachfrage nach Socken wurde auch erfüllt. Bisher konnten 2000 Euro durch Handarbeiten eingenommen werden. Wobei es nicht darum geht Profit zu machen. Alle Einnahmen sind fürs Hospiz.

Jedes Teil wie dieser Frosch ist ein Unikat. Quelle: Margrit Hahn

Spenden sind willkommen

Spenden in Form von Wolle, Stoffe und Zubehör wie Perlen und Pailetten sind gern gesehen. Überhaupt benötigt das Hospiz viele Spenden. „Wir müssen fünf Prozent des Tagessatzes selbst erbringen“, erklärt die Sabine Palm-Reppel, deshalb freuen sie sich über jede noch so kleine finanzielle Zuwendung. Die zwölf Plätze die im Hospiz zur Verfügung stehen, sind fast immer belegt.

Säckchen und Lesezeichen sind aufwendig bestickt. Quelle: Margrit Hahn

Krankenschwester Ramona Kestin näht kleine Beutel, die mit Biolavendel gefüllt werden. Als Highligt bestickt sie die Säckchen aufwendig. Das sieht nicht nur gut aus, sondern hilft bei Schlafstörungen.

Von Margrit Hahn