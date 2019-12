Hund soll Enten eines Luckenwalders getötet haben – Besitzerin streitet es ab

Luckenwalde

Auf den Höfen von Matthias Matschke und seinem Zuchtfreund, der seine Tiere auf dem Nachbargrundstück hält, gibt es kaum noch Enten. „Ich habe mich gewundert, was draußen für eine Aufregung herrscht“, sagt der 75-Jährige. Als er kürzlich vor die Tür trat, sah er, dass ein Deutsch Drahthaar die Enten jagte, die vorher auf dem Königsgraben schwammen.

Seiner Aussage nach schleppte der Hund eine tote Ente nach der anderen an. Matthias Matschke bat die Jägerin, den Hund zurückzupfeifen, der zwischendurch auch über die Koppel lief und die Pferde aufscheuchte.

Jägerin nimmt Mann Mobiltelefon weg

„Ich habe ihr mehrmals gesagt, dass sie den Hund abrufen soll, aber sie hörte nicht auf mich. Meiner Ansicht nach hatte sie den Hund nicht im Griff“, berichtet Matschke. Der Pferdehofbesitzer wollte die Polizei rufen. Als er mit dem Handy Fotos von den toten Enten machen wollte, riss ihm die Jägerin das Telefon aus den Händen und drohte damit, es ins Wasser zu werfen. „Sie hat dann das Telefon zusammen mit einer toten Ente in hohen Bogen über den Zaun geworfen“, so Matthias Matschke. Das Gerät ging dabei kaputt.

Seit mehr als 50 Jahren wohnt der 75-Jährige im Eckbusch, aber so etwas habe er noch nicht erlebt. „Ich habe selbst jahrelang Hundesport betrieben. Früher haben wir uns mit den Jägern abgesprochen“, sagt Matschke. Wie Therese Franz von der Polizeidirektion West auf MAZ-Anfrage mitteilt, ist der Sachverhalt der Polizei in Teltow-Fläming bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zum Vorwurf der Sachbeschädigung und des Diebstahls.

„Der Vorfall wurde am 25. November mitgeteilt und es wurde Anzeige erstattet“, so Therese Franz. Die Tat selbst habe sich am 23. November gegen 9.30 Uhr zugetragen. Der Hund habe, wie Matschke aussagte, dessen Enten gejagt, was nicht erlaubt sei. „Der Geschädigte soll die Frau auf diesen Umstand hingewiesen haben, woraufhin sich ein Streitgespräch entspann“, erklärt Franz.

Frau hat sich laut eigener Aussage nichts zu Schulden kommen lassen

Die Jägerin, deren Name der MAZ bekannt ist, beschreibt die Situation vollkommen anders. Sie war in ihrem Revier unterwegs, um ihren Hund die Schonung nach Wildschweinen absuchen zu lassen. Dabei habe sie die Stockenten auf dem Königsgraben entdeckt. „Ich habe die Erlaubnis Wildenten, zu jagen“, sagt sie. Der Hund habe lediglich die von ihr erlegten Tiere gebracht. Das sei auch seine Aufgabe gewesen.

Das Telefon habe sie dem Mann weggenommen, weil er sie fotografieren wollte. „Das muss ich mir nicht gefallen lassen“, betont sie. Nach der Jagd habe sie gesehen, dass zwischen den Stockenten eine hellere Ente war. Diese war nicht beringt, schien aber dem Besitzer zu gehören, mit dem sie zuvor in Streit geraten war. Deshalb habe sie ihm diese zukommen lassen. Mit ihrem Hund habe sie erst kürzlich einen Preis gewonnen. Sie widerspricht der Aussage, dass sie ihren Hund nicht im Griff hätte.

Der Vorfall wurde auch der Unteren Jagdbehörde des Landkreises Teltow-Fläming gemeldet und wird derzeit geprüft.

Von Margrit Hahn