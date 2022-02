Luckenwalde

Bei Christian Sprakties in Luckenwalde geht es tierisch zu. Die Familie beherbergt nicht nur vier alte Hunde aus dem Tierschutz auf ihrem Grundstück. Der 34-Jährige hat jetzt einen Hunde-Imbiss-Handel mit dem originellen Namen „Happy Wuff“ eröffnet.

Das Motto ist Programm. „Die Vierbeiner sollen sich wohlfühlen mit unseren Produkten“, sagt der Jung-Unternehmer. „Wir bieten hochwertige Kausnacks für den vierbeinigen besten Freund. Die reinen Naturprodukte sind schonend getrocknet und ohne chemische Zusätze“, versichert er.

Die junge Familie, die in Kürze ihr viertes Kind erwartet, ist erst im vorigen Jahr aus Berlin nach Luckenwalde gezogen. „Abseits des Hauptstadttrubels haben wir hier Ruhe und Platz für die Kinder“, sagt Ehefrau Jana (33). Und Lagerfläche für das Hundefutter. Die Idee für den Hunde-Imbiss kam durch die eigenen Vierbeiner. „Die Hunde brauchen Beschäftigung. Unsere Snacks bieten einen langen und gesunden Kaugenuss“, sagt Sprakties.

Christian Sprakties aus Luckenwalde betreibt Hunde-Imbiss „Happy Wuff“. Quelle: Elinor Wenke

Kleine Hunde brauchen kleine Leckerli, große Hunde größere Kau-Beschäftigung. „Unser Allergiker-Hund verträgt zum Beispiel nur Fleisch von Pferd und Hirsch“, erzählt Christian Sprakties.

Von Hühnchen bis Süßkartoffel

Angeboten werden unzählige Kauartikel aus Rind, Schwein, Huhn, Pferd, Kaninchen und Fisch von den kleinsten Kauhanteln mit Hühnerfleisch zum Stückpreis von wenigen Cent über Schweineohren und Hühnerfüße bis zu Pansen und Dörrfleisch-Chips. Dem individuellen Geschmack von Bello und Co. sind keine Grenzen gesetzt. Sogar Hähnchen mit Reis und Süßkartoffelsticks mit Hühnerbrust stehen im Sortiment. Obwohl sich Hunde- und Katzenfutter generell unterscheiden, hat auch schon ein Samtpfötchen Gefallen an den Hähnchenbrust-Snacks gefunden.

Alles wird von Hand verpackt, auch individuelle Wünsche werden berücksichtigt. Für Neukunden gibt es einen Rabatt, für Tierheime und Tierschutzeinrichtungen Sonderkonditionen. Innerhalb von Luckenwalde wird kostenlos geliefert, innerhalb von Deutschland versendet, aber auch eine Abholung vor Ort ist möglich. „Auf Wunsch bieten wir die Ware in einer schönen Verpackung als Geschenk“, verspricht der 34-Jährige. Für jene, die den rechten Geschmack noch nicht gefunden haben, bietet sich die „Wundertüte“ an. „Ein Mix aus allen Artikeln und man kann rausfinden, was gefällt“, empfiehlt der Hundefreund.

Zu wenige Abfalleimer im Wohngebiet

„Happy Wuff“ wird als Nebenberuf betrieben. Im „richtigen Leben“ arbeiten Christian Sprakties und seine Frau im öffentlichen Dienst. „Der Hunde-Imbiss ist ein schöner Ausgleich zur täglichen Arbeit“, erklärt Christian Sprakties. Den ehemaligen Berlinern gefällt es in der neuen Heimat Luckenwalde. Allerdings ist ihnen aufgefallen, dass im Wohngebiet rund um die Spandauer Straße, Martin-Luther-Straße und Mittelbuschstraße kaum Abfalleimer zu finden sind. „Und das, obwohl es viele Eigenheime, Grünflächen und Hunde gibt und bestimmt Kotbeutel anfallen“, sagt der Familienvater. „Doch wo soll man die Hinterlassenschaften der Vierbeiner loswerden?“

Schwarze Kotbeutel im Sortiment

Damit die Hundehaufen nicht als Tretminen auf Wegen und Plätzen landen, bietet Sprakties auch hygienische, schwarze Kotbeutel und praktische Kotbeutel-Spender an, die in Knochenform einfach an der Leine befestigt werden können. Für den nächsten Hunde-Badetag im Luckenwalder Freibad Elsthal würde er gern die Kotbeutel sponsern. Weil Christian Sprakties sein „Happy Wuff“ auch als Reisegewerbe angemeldet hat, liebäugelt er damit, Märkte und Veranstaltungen zu besuchen. „Und ich träume davon, hier auf dem Grundstück mal einen Hofladen zu eröffnen“, verrät er.

Info: www.happywuff.shop

Von Elinor Wenke