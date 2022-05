Luckenwalde

Der Streichelzoo im Luckenwalder Tierpark nimmt langsam Form an. In Zukunft soll es im hinteren Teil des Areals wieder ein begehbares Gelände geben, auf dem Besucher Tiere streicheln, putzen und von Nahem bestaunen dürfen. „In der Mitte dieses Streichelzoos entsteht jetzt als erstes die neue Komfortanlage für unsere Schweine“, berichtet Tierparkleiter Philipp Herrmann.

Die ersten Zäune stehen schon. 80 Zentimeter tief ist der Betonsockel rundherum. Er dient als Schutz, damit sich keine Tiere darunter hindurch graben können. „Anders als in vielen großen Zoos konnten unsere Tierpfleger mitentscheiden, wie die neue Anlage aussieht“, erklärt Herrmann. Unter schicken, modernen Architektenplänen leide oft das Tierwohl, berichtet er.

Noch genießt Bärbel die Sonne in ihrem alten Gehege. Quelle: Victoria Barnack

„Wir haben zum Beispiel darauf geachtet, dass es ein extra großes Tor gibt, damit wir immer problemlos mit großen Maschinen frischen Lehm, Erde, Steine oder Stämme in das Gehege fahren können“, sagt Philipp Herrmann. „Das brauchen die Tiere, um sich wohl zu fühlen.“

Luckenwalder Tierpark will wieder Sattelschweine züchten

Noch ist Sattelschweindame Bärbel allein. „Sie darf ihren Lebensabend in der neuen Komfortanlage verbringen“, sagt der Chef. Gleichzeitig bekommt sie eine neue, weibliche Mitbewohnerin. Denn der Tierpark will die vom Aussterben bedrohte Art künftig wieder züchten. „Bärbel ist dafür inzwischen zu alt“, sagt Herrmann, „sie hat genug Nachwuchs in ihrem Leben bekommen.“

Wenn Bärbel irgendwann nicht mehr ist, zieht auch wieder ein männlicher Artgenosse ein. Dafür wird das neue Gehege bereits ausgestattet: „Für den Eber wird es eine kleine abtrennbare Anlage geben, damit die Mutter mit ihren Jungtieren später Ruhe hat“, sagt Herrmann. „Das Gehege haben wir so geplant, dass aus den zwei einzelnen Anlagen jederzeit eine große gemeinsame werden kann.“ Auch die beliebte Putz-Station zieht vom alten mit in das neue Schweinegehege um. „Das Bürsten kommt bei den Besuchern unglaublich gut an und Bärbel findet es natürlich auch toll“, sagt Herrmann.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus sicherer Entfernung beobachten die neuen Hühner die Bauarbeiten. Sie sind vor zwei Wochen in den eigens für sie angeschafften und bemalten Wagen eingezogen. Die ganz normalen Haushühner sind Tester, bevor im Sommer eine vom Aussterben bedrohte Tierart einzieht. Dann sollten die Probehühner eigentlich weichen, doch der Tierparkchef und seine Mitarbeiter haben sich in das Federvieh verliebt, sodass die unspektakuläre Rasse wahrscheinlich länger bleiben darf als geplant.

Streichelzoo mit Hühnern, Ziegen und Schaffen

Die Hühner werden in Zukunft zum Streichelzoo gehören und können sich frei bewegen. „Auf dem großen Gelände ziehen auch Puten, Schafe und Ziegen ein“, berichtet Herrmann. Am Rand des Bauernhofs entstehen eine neue Vogelvoliere und eine Insektenschutzwiese. Zunächst liegt der Fokus aber auf der Fertigstellung des neuen Schweinegeheges.

Apothekerin Juliane Hesse brachte die Spenden vorbei und nutzte die Chance für einen Rundgang über die Baustelle. Quelle: Victoria Barnack

Möglich wird die Komfortanlage fürs Borstenvieh dank Spenden. Knapp 10.000 Euro wurden in den vergangenen Monaten speziell für das neue Gehege gesammelt. Ein großer Teil davon, insgesamt 1.900 Euro, kommen von den Kunden der Pelikan-Apotheke am Markt. „Die Luckenwalder sind ganz offensichtlich ein tierfreundliches Völkchen. Sie zeigen sich unglaublich großzügig, seitdem wir Geld für den Tierpark sammeln“, berichtet Apothekerin Juliane Hesse. Sie brachte in dieser Woche schon den dritten Spendenschein vorbei.

Bauarbeiten im Luckenwalder Tierpark werden teurer

Obwohl 10.000 Euro auch für Tierparkleiter Herrmann eine große Summe sind, wird das Geld wahrscheinlich nicht reichen. „Vor zwei Jahren hätten wir davon sicherlich die komplette Anlagen bauen können“, sagt er. Doch die Preissteigerung spürt jetzt auch der Luckenwalder Tierpark.

Von Victoria Barnack