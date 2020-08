Luckenwalde

Die gehörnte Mauerbiene und die rotpelzige Sandbiene sollen es künftig besser haben in Luckenwalde. Das ist das Ziel von Christian Kirst. Deshalb hat er am Samstagvormittag mit seinem Freund Patrick Dieckmann ein selbstgezimmertes Wildbienenhaus auf dem eingezäunten Bereich des ehemaligen Gaswerkgeländes direkt an der Brandenburger Straße errichtet.

Der Imker im Nebenerwerb kümmert sich nicht nur um seine Honigbienen-Völker, sondern auch um die Wildbienen, von denen viele Arten auf der Roten Liste stehen.

Anzeige

Noch nicht gefährdet, aber unter Naturschutz

Die gehörnte Mauerbiene und die rotpelzige Sandbiene gehören zwar nicht zu den bedrohten Arten, die auf dieser Liste verzeichnet sind, aber auch sie stehen unter Naturschutz. Deshalb musste das Umweltamt die Umsiedlung dieser Wildbienenarten zunächst genehmigen, was inzwischen geschehen ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Schließlich geschieht das auch im Interesse der Luckenwalder Stadtverwaltung. „Das Grünflächenamt ist sehr darum bemüht, den Blühbestand in Luckenwalde zu erweitern“, sagt Christian Kirst anerkennend. Dadurch werde die Trachtenzeit ausgeweitet von der Haselnuss im Frühjahr über die Linde im Sommer bis zu den Spätblühern im Herbst.

Nützliche Insekten mitten in der Stadt

An dieser Rücksichtnahme für diese nützlichen Insekten von offizieller Seite ist der 31-jährige Landwirt nicht ganz unbeteiligt. Seit etwa zwei Jahren steht der Imker aus Luckenwalde im Gespräch mit der Stadt, wie das Leben der Insekten auch im städtischen Umfeld zu verbessern ist. So hat sie ihn nun angesprochen, ob er nicht ein solches Vorhaben durchführen könne, um mit Hilfe eines Wildbienenhauses die Insekten anzulocken.

Christian Kirst ist im Hauptberuf angestellter Landwirt und arbeitet beim Spargelhof Klaistow für das Unternehmen Buschmann und Winkelmann. Dort kümmert er sich auch um das Anlegen von Blühstreifen und -wiesen und um Bienenkästen rund um die Felder, um Landwirtschaft und Ökologie unter einen Hut zu bringen.

Imker Christian Kirst steckt 90 solcher Holzbrettchen als Nistplätze in das Wildbienenhaus. Quelle: Hartmut F. Reck

Damit die Wildbienen-Königinnen ihre Eier ablegen können, nutzt Kirst als Innenleben seiner Wildbienenbehausung ein System, das die Tischlerei Hamann aus Kremmen im Havelland weiterentwickelt hat. Auch dort gibt es einen großen Spargelhof. Dabei handelt es sich um 90 aufeinander gestapelte Holzbrettchen mit jeweils sechs halbrunden Gängen, in die die Königinnen dann jeweils ein Ei ablegen sowie Vorräte an Pollen, Nektar und Blütenöl. Die Zugänge werden dann mit Sand und Lehm verklebt, damit nieman Unbefugtes dort hineinkommt. Der im Frühjahr schlüpfende Nachwuchs kann sich dann daraus selbst befreien.

Die Nahrung finden die Bienen in unmittelbarer Nähe. Rund um das Wildbienenhaus wachsen Linden, Pappeln, Sommerflieder, Luzerne und Klee. Die Bauzäune um die Grünanlage sollen bald fallen.

Patrick Dieckmann und Christian Kirst mit dem fertigen Wildbienenhaus. Quelle: Hartmut F. Reck

„Im Gegensatz zu den Honigbienen sind Wildbienen Einzelgänger und die Weibchen ernähren selbst ihre Brut“, weiß Christian Kirst, der sich seit mehr als zehn Jahren der Imkerei widmet, dabei mit seinen Honigbienen auch Honig produziert, aber: „Bei mir steht eher die Nachzucht im Vordergrund.“

Auch andere Insekten sind willkommen

Die Nachzucht wird künftig auch neben dem neu angelegten großen Parkplatz auf dem ehemaligen Gaswerksgelände stattfinden. Über die Brettchen des von Christian Kirst finanzierten und zur Verfügung gestellten Wildbienenhauses werden die Eier von den beiden Arten gelegt, um die gehörnten Mauerbienen und die rotpelzigen Sandbienen anzulocken. „Für sie ist die Behausung in erster Linie gedacht“, sagt Kirst, „aber auch alles andere, was sich hier ansiedeln will, ist natürlich herzlich willkommen.“

Von Hartmut F. Reck