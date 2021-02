Luckenwalde

Den ersten Piks im Luckenwalder Impfzentrum gab es am Dienstag für eine 88-Jährige aus der Kreisstadt. Dabei beobachten lassen wollte sie sich nicht, nur das medizinische Personal durfte dabei sein, nicht einmal die zum Start des Zentrums anwesende Gesundheitsministerin – zu groß war die Aufregung vor dem lang ersehnten Impftermin. Zum Glück hatte die Luckenwalderin ihre Familie dabei. Gleich mehrere Angehörige ließen sich am Dienstag impfen. Nach 19 Anrufen war die Schwiegertochter endlich in der Warteschleife der Impf-Hotline gelandet. Minutenlang hatte sie dann noch einmal warten müssen, um für Mutter und Schwiegermutter Termine zu vereinbaren.

Inzwischen werden im Fünf-Minuten-Takt impfbereite Menschen in Luckenwalde mit einer Coronavirus-Schutzimpfung versorgt. 600 wären täglich möglich. Doch geöffnet sind derzeit nur zwei Anmelde-Schalter und eine von sechs Impf-Straßen für täglich rund 70 Patienten.

„Wir brauchen gut eingespielte Abläufe“

Dass der gewünschte Impfstoff fehlt, ist kein Geheimnis. Ministerin Ursula Nonnemacher (Grünen) machte bei der Eröffnung am Dienstagvormittag keinen Hehl daraus. „Auch ich musste mich schon kritisch fragen lassen, warum wir dieses Impfzentrum überhaupt eröffnen“, sagte sie. Doch das Versprechen, flächendeckend zu impfen, wolle man halten. „Es ist wichtig, dass wir trotz derzeitiger Impfstoffknappheit die Impfzentren wie geplant in allen Landesteilen eröffnen“, erklärte sie. „Wir brauchen gut eingespielte Abläufe und Strukturen. Sobald mehr Impfstoffe zur Verfügung stehen, sind wir so in der Lage, schnell und sicher viele Menschen entsprechend der Impfempfehlungen des Bundes zu impfen.“

Also läuft der Betrieb in der umfunktionierten Fläminghalle in Luckenwalde vorerst auf Sparflamme. So können Helfer, Ärzte und ihre Mitarbeiter quasi in Ruhe üben. Denn auch für sie ist alles neu. Am Montag hatte es einen Testlauf gegeben. Am Dienstag kurz nach 10 Uhr setzte Sybille Babernitz den ersten Piks. Eigentlich ist sie als HNO-Ärztin in Trebbin tätig. Wie zahlreiche Kollegen hat sie sich für das Impfzentrum angemeldet. „Die Ärzte-Teams wechseln ständig“, erklärt der Leiter des Impfzentrums, Christoph Janoschek vom DRK. „Sodass im Moment kein Arzt mehrmals pro Woche hier arbeitet.“

Vorerst nur 630 Termine bis 12. Februar

Vom Hersteller Moderna, der den Impfstoff unter anderem für Luckenwalde liefert, hat Brandenburg bisher 4000 Dosen erhalten. Am 13. Februar sollen weitere 6000 folgen – obwohl ursprünglich schon für diesen Termin über 7000 Dosen bestellt waren. Doch auch der Ministerin seien die Hände gebunden. Erst wenn die Lieferung am 13. Februar wirklich ankommt, könne man über weitere Terminvergaben reden. Auch deshalb sind die ersten Termine in Luckenwalde nur bis zum 12. Februar geplant. 630 sind es. Zum Vergleich: Allein in der Kreisstadt leben circa 1680 Über-80-Jährige sowie 150 Menschen in Pflegeheimen.

Aktuelle Corona-Zahlen aus TF 22 neue Coronafälle hat das Gesundheitsamt TF am Dienstag gemeldet. Insgesamt 4186 Fälle sind damit offiziell bestätigt. Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde am Dienstag gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten in TF liegt damit offiziell bei 102. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gestiegen. Sie liegt jetzt bei 77,6.

Den zweiten Piks für die Impflinge gibt es in vier Wochen – vom selben Hersteller im selben Impfzentrum. „Diese Zeit sollten wir nutzen“, sagte Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) am Dienstag, „um die Kräfte zu konzentrieren, damit unser Impfzentrum bald unter Hochlast läuft.“ Immerhin hätten den Kreis-Krisenstab in den vergangenen Wochen viele Hilfsangebote von Freiwilligen erreicht. „Ein Fußballverein hat sich zum Beispiel als Fahrdienst gemeldet“, sagte Wehlan.

Telefonische Terminvergabe soll besser werden

Doch vorher müssen die Probleme mit der Impf-Hotline geklärt werden. Denn immer wenn es freie Termine gab, waren die Leitungen überlastet. Auch Menschen aus Teltow-Fläming berichten von Dutzenden Anrufen, bis sie es überhaupt in die Warteschleife geschafft hatten. „Allerdings ist die telefonische Terminvergabe für viele ältere Menschen umständlich“, erklärte der SPD-Fraktionschef im Landtag und lokale Landtagsabgeordnete Erik Stohn. „Deshalb werbe ich auf Landesebene sehr darum, dass die Terminvergabe nochmal verbessert wird.“

