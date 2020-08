Luckenwalde

In dem einen oder anderen stillgelegten Luckenwalder Kleingarten könnte möglicherweise im nächsten Jahr ein generationsübergreifendes Projekt starten. So lautet zumindest ein Wunsch aus dem jüngsten Luckenwalder Bürgerhaushalt.

„Was wird aus den stillgelegten Schrebergärten? Könnte man einige wenige zu gemeinsamer Arbeit und Nutzung für ältere Gartenfreunde bereitstellen?“, lautete ein Vorschlag. Das liegt zwar nicht in der Zuständigkeit der Stadt. Aber die Stadtmitarbeiterinnen Christiane Kaiser und Andrea Rottke besprachen diese Idee mit Marcel Klabunde, dem Vorsitzenden des Kreisverbandes der Gartenfreunde. „Er zeigte sich gegenüber dem Vorschlag aufgeschlossen und begeistert“, sagt Christiane Kaiser.

Marcel Klabunde Quelle: Margrit Hahn

Daraufhin startete Marcel Klabunde einen Aufruf an die Luckenwalder: „Der Kreisverband möchte dem Wunsch gern nachkommen und ab nächstem Jahr ein Pilotprojekt starten und der älteren Generation einige Pachtgärten zur Verfügung stellen. Dafür suchen wir Interessenten“, so Klabunde.

Garten als Begegnungsstätte

„Manchmal gibt es ja auch Gärten, die für eine Person zu groß sind“, so Christiane Kaiser. In einem Generationengarten können mehrere Personen in einem Gemeinschaftsprojekt ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und ernten. Dem Kreisverbandschef schweben schon erste Standorte vor. Er ist optimistisch, dass ältere Leute einen solchen Garten auch als Begegnungsstätte oder zum gemeinsamen Kaffeetrinken nutzen, selbst wenn nicht jeder dort ein Beet bewirtschaftet.

Domizil des Kreisverbandes Luckenwalde der Gartenfreunde Luckenwalde in der Trebbiner Straße 25. Quelle: Margrit Hahn

Interessenten melden sich per Post beim Kreisverband Luckenwalde der Gartenfreunde, Trebbiner Straße 25 in 14943 Luckenwalde oder per Mail unter info@kvg-luckenwalde.de an. Auch telefonische Anmeldungen unter 0 33 71/61 08 05 sind möglich.

Von Elinor Wenke