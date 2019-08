Luckenwalde

Vor 63 Jahren haben sich Irene (81) und Horst Freißler (84) in 1142 Metern Höhe kennengelernt, am Donnerstag feierten sie das Fest der diamantenen Hochzeit. „Wir haben uns in luftiger Höhe auf dem Brocken im Harz getroffen“, berichtet die diamantene Braut. Er war damals mit Luckenwalder Handballern unter...