Luckenwalde

Eine Drückjagd wird am Freitag, dem 11. Dezember, von 9 bis 13 Uhr im Bereich Lehmhufenweg/ Ziegeleien in Luckenwalde ausgerichtet. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Beschwerden von Unternehmern und Grundstücksbesitzern, dass vor allem Schwarzwild für Verwüstungen und Schäden sorgt.

Wie der neue Jagdpächter Robert Ettrich betont, werden am 11. Dezember im besagten Zeitraum Jagdhunde frei umherlaufen. Außerdem weist er darauf hin, dass auch geschossen wird.

Von Margrit Hahn