Seit Jahrzehnten türmen sich Berge von illegalem Bauschutt, Textilien und Abfall am Treuenbrietzener Tor in Luckenwalde. Mindestens 6500 Kubikmeter gemischte Bau- und Abbruchabfälle liegen in vier alten Hallen und ringsum auf dem Freigelände. Inzwischen ist im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Sache gewachsen. Seit Jahren wurden dort Bauschutt und Textilien gesammelt. Ursprünglich sollte diese verwertet werden. Dazu ist es jedoch nie gekommen. Es hatte immer wieder Kritik von Anwohnern auf Grund einer Plage an Ratten, Mardern und Waschbären gegeben. Kreis und Land hatten sich jahrelang gegenseitig die Verantwortung zugeschoben.

Von außen ist nicht zu sehen, was sich auf dem Gelände alles verbirgt Quelle: Margrit Hahn

Eigentümer der Anlage ist der ehemalige Landrat Wolfgang Frank. Nachdem er nach eigener Aussage vor Jahren „der Berliner Müll-Mafia aufgesessen” war, wollte er eine neue Recycling-Firma gründen, was nicht funktioniert hat. Getan hat sich bis heute nichts. Im Gegenteil: Jetzt beklagen sich Anwohner über eine andauernde erhebliche Geruchsbelästigung, die von der Industriebrache ausgeht.

Schwere Umweltkriminalität

Der Kreistagsabgeordnete Andreas Teichert (parteilos) erhielt Schreiben von Anwohnern und Fotos von den Müllbergen. Vor Ort schaute er sich die wilde Müllhalde an. Seiner Ansicht nach müsste auch das Umweltamt des Landkreises Teltow-Fläming tätig werden. „Die Umweltfachbehörden, die als Genehmigungs-, Kontroll- und Überwachungsorgane tätig werden, sind auch für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zuständig“ so Teichert. Zudem setzte er auch das Landesumweltamt sowie das für schwere Umweltkriminalität zuständige Landeskriminalamt über die Zustände in Kenntnis.

Inzwischen ist im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Sache gewachsen Quelle: Privat

„Seit Jahren weiß jeder über das Grundstück Bescheid, doch keiner unternimmt etwas“, kritisiert Teichert und stellt fest, dass selbst nach einem größeren Brand auf dem betreffenden Gelände wohl keine Kontrolle hinsichtlich kontaminierter Löschwasserrückständen vorgenommen worden sei. Da sich feste und flüssige Stoffe unter anderem auch in Grün- und Naturflächen teils untergemengt befinden, sollte seiner Ansicht schnellstmöglich eine Boden- und Gewässerprobe vorgenommen werden. In der sich über Jahre verschärfenden Situation vor Ort sieht er „Gefahr im Verzug“.

Die Hallen sind vollgestopft mit Textilien und Bauschutt Quelle: Margrit Hahn

Thomas Frey vom Landesamt für Umwelt (LfU) erklärt auf MAZ-Anfrage, dass die Anlage 1998 als Lager- und Sortieranlage für gemischte Bau- und Abbruchabfälle genehmigt wurde. „Gegen den ehemaligen Betreiber der Anlage, Wolfgang Frank, gibt es eine bestandskräftige Verfügung aus dem Jahr 2001 zur vollständigen Beräumung aller Abfälle in den Hallen und der Freiflächen auf dem Anlagengelände am Treuenbrietzener Tor 40 wegen nicht genehmigungskonformen Anlagenbetriebes“, so Frey. Zur Durchsetzung dieser Verfügung wurde im Jahr 2001 ein Zwangsgeld in Höhe von 15 000 DM festgesetzt, die allerdings wegen Privatinsolvenz von Wolfgang Frank bis heute nicht vollstreckt werden konnten. Ein letzter Vollstreckungsversuch 2013 ist wegen nicht vorhandenem Vermögen sowie einem sehr geringen Einkommen erneut gescheitert. Somit seien die verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten des LfU gegen den ehemaligen Betreiber der Anlage und Grundstückseigentümer vollständig ausgeschöpft.

Müll liegt in den Hallen bis unter die Decke Quelle: Privat

Die Anlage wurde daher in die Liste der stillgelegten oder nicht mehr betriebenen und illegalen Abfalllager des Landes Brandenburg aufgenommen. 2019 hat das LfU die Anlage im Rahmen eines Vor-Ort-Termins gemeinsam mit einem Ingenieurbüro in Augenschein genommen und nach dem brandenburgischen Kriterienkatalog zur Erstbewertung von Abfalllagern bewertet. Dieser Kriterienkatalog ist auch online einsehbar. Seit 2019 führt das LfU seit dem vergangenen Jahr Gespräche mit der Stadt Luckenwalde über eine mögliche Beräumung mit Landesmitteln.

Müll auf dem gesamten Gelände Quelle: Privat

„Es ist jedoch heute schon abzusehen, dass die Durchführung der Beräumung aufgrund der hohen Kosten sich über mehrere Jahre erstrecken wird“, so Frey.

Eine ähnliche Aussage traf das Land bereits vor sechs Jahren, als sich die MAZ nach dem aktuellen Stand der Dinge erkundigte. Schon damals wollte der Referatsleiter Anlagen- und Umweltüberwachung beim Landesumweltamt eine kurzfristige Lösung und Beräumung des Areals nicht versprechen.

Prüfungen vornehmen

Wie Luckenwaldes Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) auf MAZ-Anfrage mitteilt, ist die Stadt erleichtert, dass der Fall jetzt mit hoher Priorität behandelt wird. „ Wir stehen in dieser Angelegenheit im regen Austausch mit dem Landesamt für Umwelt“, so Herzog-von der Heide. Voraussetzung für ein Tätigwerden des Landes sei, dass die Kommune Eigentümerin der Fläche wird. „Bevor wir unserer Stadtverordnetenversammlung den Erwerb guten Gewissens vorschlagen können, müssen wir prüfen, ob und zu welchen Konditionen die Stadt vom jetzigen Eigentümer erwerben kann und welche Pflichten und Risiken daraus erwachsen. An der Klärung dieser Fragen arbeiten wir mit Hochdruck“, fügt sie hinzu.

Von Margrit Hahn