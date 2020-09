Luckenwalde

Janine Franke ist seit 1. Juli neue Niederlassungsleiterin der AOK in Teltow-Fläming. Sie ist die Nachfolgerin von Katja Lehr, die innerhalb der Gesundheitskasse einen andere Aufgabe übernommen hat. Zu ihrem Bereich gehört nicht nur der Landkreis Teltow-Fläming, sondern auch Berlin Steglitz-Zehlendorf, und so ist Janine Franke täglich in der Region unterwegs. Die 33-Jährige wohnt in Potsdam und hat bei der AOK ihre Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellte absolviert, der sich ein BWL-Studium anschloss. Sie war bereits in Tempelhof-Schöneberg Niederlassungsleiterin. Doch die Herausforderung ist für sie durch den größeren Zuständigkeitsbereich jetzt eine ganz andere. „Vorher hatte ich zwei Standorte zu betreuen und jetzt vier mit insgesamt 35 Mitarbeitern“, sagt Janine Franke.

Neue Wege gehen

Sie berichtet, dass Servicecenter und Kundenberatung der AOK Nordost durch die Corona-Pandemie neue Wege gegangen sind. Die Kunden haben gemerkt, dass viele Anliegen auch telefonisch oder online geklärt werden können und sie nicht mehr in jedem Fall persönlich ins Servicecenter kommen müssen. Auch die Kontakte per E-Mail haben deutlich zugenommen. „Wir haben digitale Produkte wie unser Online-Portal und die dazugehörige App „Meine AOK“ intensiv beworben und sehr erfolgreich eingesetzt“, berichtet Janina Franke. So wurden seit Anfang des Jahres bereits mehr als 15 000 Krankenscheine digital an die AOK Nordost übermittelt, die bis dahin größtenteils persönlich abgegeben wurden.

Anzeige

Nach wie vor persönliche Beratung

Doch nicht alles lasse sich telefonisch oder digital klären. Deshalb können Versicherte nach wie vor die Servicecenter zur persönlichen Beratung aufsuchen. Allein in Luckenwalde gibt es vier Kundenberater. Allerdings erfolgen Beratungen per Terminvereinbarung. Versicherte erreichen das kostenfreie Servicetelefon unter 0800 265 0800 und können dort einen Termin für ein Gespräch vor Ort ausmachen. „Termine sind flächendeckend in allen Servicecentern möglich, in denen die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln der anhaltenden Pandemie-Situation eingehalten werden können. Sowohl Kunden als auch Mitarbeitende nehmen das dankbar an“, erklärt die Niederlassungleiterin.

Weitere MAZ+ Artikel

Volle Wartebereiche sind Geschichte

Es habe sich gezeigt, dass sich die persönliche Beratung gut steuern lässt. Terminvereinbarung und einfache Anliegen funktionieren gut über alternative Kontaktkanäle. „So wollen wir weitermachen und die Terminberatung als dauerhafte Voraussetzung vor Ort etablieren. Volle Wartebereiche werden der Vergangenheit angehören, die Kunden sparen Zeit und wir können den besten Service bieten“, fügt Franke hinzu. Ein Großteil der Anliegen ließe sich weiterhin über das kostenfreie Servicetelefon und über die digitalen Beratungskanäle wie E-Mail oder „Meine AOK“ klären. Gute Erreichbarkeit digital und telefonisch sei momentan das Wichtigste.

Von Margrit Hahn