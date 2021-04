Luckenwalde

Der Vorsitzende der Luckenwalder Stadtverordnetenversammlung, Jochen Neumann (Linke), erinnerte in der jüngsten Stadtverordnetensitzung an den Beginn der Bücherverbrennungen in Deutschland vor 88 Jahren – initiiert von nationalsozialistischen Kräften. „Später brannten auch Menschen und Deutschland erlebte die größte Apokalypse mit unzähligen Toten“, sagte er. „Damals lebten die Menschen in einer echten Diktatur.“

An die Einwohner von Luckenwalde wandte er sich angesichts der Reaktionen auf die Einschränkungen in der Corona-Pandemie mit einer persönlichen Botschaft: „Wer behauptet, dass er angesichts der angeordneten Einschränkungen und Regeln wegen der Corona-Situation jetzt in einer Diktatur lebt, weiß nicht, wovon er spricht. Wir leben in Deutschland in einer Demokratie und einem Rechtsstaat.“

Die Einschnitte und Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringen, seien für viele Menschen belastend. Jochen Neumann verurteilte jedoch entschieden die Handlungen aus der jüngsten Vergangenheit in der Stadt Luckenwalde wie Schmierereien von verfassungsfeindlichen Symbolen, Hass-Kommentare oder die jüngste Buttersäure-Attacke auf die Stadtverwaltung.

„Das sind eindeutig Straftaten“, erklärte Neumann und appellierte an die Luckenwalder: „Nicht jeder muss mit allen angeordneten Maßnahmen einverstanden sein. Man kann durchaus seine Meinung öffentlich kund tun. Aber besonnen und auf legalem Wege. Bemühen Sie dafür die Demokratie und den Rechtsstaat.“ Es sei ein Irrglaube, dass man das Recht habe, seinen Unmut mit strafbaren Handlungen zum Ausdruck zu bringen. Von seinen Stadtverordnetenkollegen erntete er für seinen Appell Zustimmung.

Von Elinor Wenke