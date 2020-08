Luckenwalde: Jugendforum für die Vorweihnachtszeit geplant

Luckenwalde

Seitdem die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Stadtpolitik in der Brandenburgischen Kommunalverfassung festgeschrieben ist, befassen sich auch die Luckenwalder Gremien intensiv mit diesem Thema. Mit einem Beschluss der Stadtverordneten vom März wurde die Stadtverwaltung mit der Organisation eines Kinder- und Jugendforums beauftragt. Das sollte ursprünglich im Juni in der Präsenzstelle der TH Wildau im Luckenwalder Gewerbehof an der Beelitzer Straße stattfinden – eine Art kreativer Workshop.

Ausgefallen wegen Corona

Doch der Corona-Ausbruch hat dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Die damals geltenden Vorgaben zur Eindämmungsverordnung hat eine derartige Veranstaltung nicht zugelassen“, erklärte Bildungsamtsleiter Lars Thielecke im städtischen Bildungsausschuss.

Anzeige

Die TH-Präsenzstelle im Gewerbehof kann in diesem Jahr nicht mehr genutzt werden. Quelle: Elinor Wenke

Weitere MAZ+ Artikel

Auch der geplante Veranstaltungsort stand und steht wegen der Corona-Einschränkungen nicht zur Verfügung. „Die Technische Hochschule Wildau darf in diesem Jahr keine Veranstaltungen dieser Art mehr in ihrer Luckenwalder Präsenzstelle durchführen“, bedauerte Thielecke.

Aber aufgeschoben soll nicht aufgehoben sein. Das Forum soll nachgeholt werden. „Unser Ziel ist es, für die Zeit vor den Weihnachtsferien ein Angebot zu machen“, kündigte Thielecke an, „sofern die Corona-Situation das zulässt.“

Lars Thielecke, Amtsleiter für Bildung, Jugend und IT in der Stadt Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Als Veranstaltungsort wird die Jugend- und Freizeiteinrichtung Go7 am Bahnhof angepeilt; auch Räumlichkeiten der benachbarten Bibliothek könnten dann genutzt werden. Vorgesehen sind ein Freitag und Sonnabend. „Wir hoffen, dass genügend Schüler motiviert werden können“, sagte der Amtsleiter, „aber selbst 25 Teilnehmer wären beim ersten Mal ein Gewinn.“ Spätestens im Oktober soll eingeschätzt werden, ob das Forum so stattfinden kann.

Im Ausschuss stieß der Plan auf positive Resonanz. „Ich begrüße es sehr, dass die Stadtverwaltung die Dringlichkeit verstanden hat“, sagte Martin Zeiler (Linke).

Befragung per Mausklick

Lars Thielecke verwies zudem darauf, dass die Stadt eine Online-Befragung zur Kinder- und Jugendbeteiligung durchgeführt hat. „Außerdem planen wir, Spielplätze zum Teil neu zu gestalten und streben dabei auch die Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen an“, so Thielecke.

Von Elinor Wenke