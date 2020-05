Aus für K&K Elektrotechnik

Luckenwalde

Julien Dobiasch, Geschäftsführer der Luckenwalder „K&K Elektrotechnik“ hat alles versucht, einen Handwerksmeister zu finden. Doch seine Bemühungen sind gescheitert. „So bleibt mir nichts anderes übrig, als das Unternehmen zum 30. Juni zu schließen“, bedauert der 32-Jährige.

Die Filiale in der Fontanestraße ist bereits seit Ende 2017 dicht. Nachdem Techniker Hartmut Dorneburg in den Ruhestand gegangen war, stand fest, dass es ein Fortbestehen an diesem Standort nicht geben wird. Jetzt wird auch das Geschäft in der Carlstraße 30 geschlossen, denn auch Burkhard Kerstein ist seit dem 1. Mai Rentner.

Werkststattbetrieb geht weiter

Der Elektromaschinenbaumeister will noch nicht gänzlich aufhören und wird den Werkstattbetrieb in der Carlstraße weiterführen. „Mir macht die Arbeit so viel Spaß, dass ich nicht sofort aufhören möchte“, so der 65-Jährige. Deshalb meldete er das Nebengewerbe K&K Elektromaschinenbau an. „So kann ich die Kunden in der Region noch weiter betreuen“, so Kerstein.

Die Reparaturen sind saisonabhängig. Derzeit sind es vor allem Rasenmäher und Pumpen, die von ihm wieder auf Vordermann gebracht werden. Besonders freut er sich, dass die Gespräche mit Kunden und soziale Kontakte dadurch bestehen bleiben. Seine Frau hatte sich schon auf das gemeinsame Rentnerleben gefreut, doch das eine schließt seiner Ansicht nach das andere nicht aus. Da er ja nicht jeden Tag werkeln will, bleibe Zeit für gemeinsame Unternehmungen.

Kein Nachfolger

Burkhard Kerstein war eines der beiden Gründungsmitglieder des Unternehmens, das aus der ehemaligen PGH Elektro hervorgegangen war. Anfangs zählte der Betrieb 15 Beschäftigte und hatte nicht nur in Luckenwalde, sondern auch in Trebbin eine Filiale. Kerstein bedauert ebenso wie Julien Dobiasch, dass es keinen Nachfolger gibt, obwohl über die Handwerkskammer Anzeigen aufgegeben worden waren.

Julien Dobiasch hatte im Unternehmen K& K eine Ausbildung zum Informationselektroniker absolviert und war für den gesamten Bereich der Unterhaltungselektronik zuständig — von TV, Hifi, Video, Antennenbau über Bürotechnik bis hin zum Computer. Er ist mit Computern aufgewachsen und hat schon als Kind so manches Teil auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Er hat schon einige Ideen für seine berufliche Zukunft.

Bis zum 30. Juni erfolgt im Geschäft in der Carlstraße 30 in Luckenwalde ein Ausverkauf an Weißware, Gartengeräten, Pumpen, Elektrowerkzeugen und Zubehör.

