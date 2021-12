Luckenwalde

Das Stadtbad und die alte Hutfabrik haben es schon etliche Male auf Kalender mit Luckenwalder Motiven geschafft. Doch so neu interpretiert wie in diesem Jahr wurde die Industriekultur wohl selten zuvor: In einem Kurs an der Volkshochschule lernten Architektur- und Kunstinteressierte mehr über die Gebäude und ihre Geschichte. Am Ende haben sie eigene Werke entstehen lassen – aus ungewöhnlichen Blickwinkeln. Diese gibt es jetzt als Kalender.

„Insgesamt 150 Stück haben wir produzieren lassen“, sagt Uta Oettel, die den Kurs gemeinsam mit Anna-Sara Buchheim geleitet hat. „Wir hatten so viele Fotografien und Zeichnungen, dass wir pro Monat zwei Kalenderblätter, also Vorder- und Rückseite, gestaltet haben.“

Wo gibt es den Kalender?

Wer ein Exemplar haben möchte, sollte schnell sein. Denn es sind nur noch knapp 30 übrig. Für zwölf Euro pro Stück gibt es sie in der Bibliothek am Bahnhof, in der Tourist-Info am Markt und im Buchhandel Kaim. Nachschub gibt es bei Uta Oettel telefonisch unter Telefon 0178/5 47 46 32.

Von Victoria Barnack