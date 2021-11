Luckenwalde

„Luckenkiener, seid ihr wach? Es grüßt euch an diesem 11.11. der Luckenkiener Karnevalklub!“, erschallt es am Donnerstagnachmittag laut über den Luckenwalder Boulevard. Und schon wusste jedermann: Die Narren sind wieder los. Allerdings erfolgte der Start in die Karnevalssaison ein wenig anders und „abgespeckter“, als gewohnt: Da sich das Rathaus derzeit im Umbau befindet und Bürgermeisterin Elisabeth Herzog von der Heide vorübergehend „ausquartiert“ wurde, musste der traditionelle Sturm auf das Gebäude diesmal ausfallen.

Luckenwalder Narren waren vorbereitet

Doch die Narren waren darauf vorbereitet: Kurzerhand hatten sie umdisponiert und das gesamte Spektakel auf den Boulevard und rund um die Volksbühne verlegt. Los ging es jedoch nicht um 11.11 Uhr, sondern um 15.15 Uhr. Rund 40 Vereinsmitglieder starten einen kleinen Marsch durch die Stadtmitte. Auf dem Rückweg „sammelten“ sie die beiden Kariedeljungs am Brunnen ein, die geduldig auf ihre „Wiederbelebung“ gewartet hatten.

Die Luckenkiener Karnevalisten zogen über den Boulevard. Quelle: Iris Krüger

Zurück an der Volksbühne erfolgte die offizielle Schlüsselübergabe durch die Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide. „In diesem Zustand gebe ich das Haus gern her“, scherzte sie, „aber ich möchte es dann besenrein zurückhaben!“ Davon wollten die Karnevalisten jedoch nichts hören. Stattdessen zeigten sie eine geballte Ladung an Tanzperformance, dargeboten von den Luckenkiener Spatzen, den Fünkchen und der Funkengarde.

Saison ohne Prinzenpaare

Was diesmal sichtbar fehlte, waren die Prinzenpaare. „Wir haben uns dagegen entschieden, denn wir wissen ja nicht, wie die Saison verläuft und ob sie überhaupt Möglichkeiten haben, aufzutreten“, erklärt LKK-Geschäftsführerin Aileen Huhnstock.

Die traditionelle Schlüsselübergabe erfolgte auf der Volksbühne. Quelle: Iris Krüger

Waren schon 2020 kein Training und keine Auftritte möglich, sah es 2021 für die Karnevalisten nicht viel besser aus. Der Lockdown galt auch für die Luckenwalder Narren. „Lediglich in den Sommermonaten konnten einige unserer Gruppen trainieren“, berichtet Huhnstock. Dazu zählten vor allem die Jüngsten, die ihr Können gern in der Öffentlichkeit präsentieren. Geübt wurde natürlich auch im Freien, so auf dem Sportplatz vor der Fläminghalle oder auf dem Wiesendreieck.

Neue Formation gebildet

Trotz aller Widrigkeiten wurde, mitten in der Coronazeit, eine neue Formation aus der Taufe gehoben: „Das sind die Luckenkiener Marktweiber“, erzählt Vereinsmitglied Petra Huhnstock. Entstanden sei die Idee „quasi aus dem Nichtstun“, berichtet sie weiter. Der neu zusammengestellten Gruppierung, die sich vor allem dem Marktgeplänkel und Tanz gewidmet hat, gehören derzeit fünf Mitglieder an.

Auf der Bühne durften alle zeigen, was sie in der Sommerzeit gelernt hatten. Quelle: Iris Krüger

„Wir haben regelmäßig trainiert und so ein kleines Programm auf die Beine gestellt, mit dem wir die Zuschauer erfreuen möchten. Allerdings muss das wohl noch eine Weile warten“, erklärt sie, denn bis zum 11.11. war es noch nicht bühnenreif. „Zudem haben wir noch nicht alle Accessoires beisammen“. Daher darf man gespannt auf das sein, was die Luckenwalder Karnevalisten und ihre „Marktweiber“ demnächst darbieten werden.

Nuthe-Urstromtal sagt ab

In Nuthe-Urstromtal verlief diesmal alles anders als geplant: Pünktlich um 11.11 Uhr wollte man eigentlich in die „fünfte“ Jahreszeit starten. Nur ein ganz kurzer Besuch in der Gemeindeverwaltung sollte es werden. Bürgermeister Stefan Scheddin erwartete eine dreiköpfige Abordnung des Karnevalvereins „Die Urstromtaler“, um die alljährliche Schlüsselübergabe zu zelebrieren. Doch dieses Treffen wurde noch am Vormittag kurzerhand abgesagt.

Die Luckenkiener Funkengarde bei ihrem Auftritt. Quelle: Iris Krüger

„In der Verwaltung herrscht ein unglaublich hoher Krankenstand. Die Grippewelle hat uns gepackt, so dass nur noch 14 von rund 40 Mitarbeitern arbeitsfähig sind.“ Da auch in Nuthe-Urstromtal Corona wieder auf dem Vormarsch ist, hat der Bürgermeister die Karneval-Zeremonie verschoben. „Ich fände es derzeit unverantwortlich“, betont er. Mit Sorge schaut er auf die Entwicklung der Inzidenzzahlen. „Ich halte daher absolut gar nichts davon, derzeit Karneval zu feiern“, fügt er hinzu.

Von Iris Krüger