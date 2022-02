Luckenwalde

Ein Kartäuser-Kater wurde am Dienstag in der Zinnaer Straße 12 in Luckenwalde gefunden. Das teilte das Ordnungsamt der Stadt mit. Seine Fellfarbe ist graublau.

Das kastrierte Tier trug keine Kennzeichnungsnummer. Es befindet sich im Tierheim des Tierschutzvereins Luckenwalde/Jüterbog am Bürgerhof, Jüterboger Straße 42 in 14943 Luckenwalde. Kontakt unter Telefon 03371/63 20 33.

Von MAZonline