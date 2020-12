Luckenwalde: Kaum Parkplätze Am Nuthefließ 1 

Luckenwalde

Ivonne Winzer ärgert sich über die Langzeitparker am Nuthefließ 1 in Luckenwalde. „Wer zum Bäcker oder ins Ärztehaus will, hat kaum eine Chance sein Fahrzeug dort abzustellen“, kritisiert sie. Ihr ist aufgefallen, dass viele Autos in der Woche den ganzen Tag über parken, und dass es sich meist um die gleichen Fahrzeuge handelt. Sie vermutet, dass Mitarbeiter der Kreisverwaltung diesen Standort nutzen.

Situation ist der Stadt bekannt

Wie Daniela Hurtig, Abteilungsleiterin Allgemeine Ordnungsangelegenheiten der Stadt Luckenwalde auf MAZ-Anfrage mitteilt, ist der Sachverhalt dem Ordnungsamt bereits bekannt. Es sei aber so von der Aussage her nicht überprüfbar, da anhand eines Kraftfahrzeuges vor Ort nicht ersichtlich ist, wem es gehört. Das Gebiet wird regelmäßig von Mitarbeitern des Ordnungsamtes kontrolliert und entsprechende Verstöße werden geahndet. Bisher konnte aber keine übermäßige Anzahl an Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Anzeige

„Im Übrigen steht in unmittelbarer Nähe ein Parkhaus zur Verfügung, falls die besagten Parkplätze einmal nicht ausreichen beziehungsweise alle belegt sein sollten“, so Hurtig.

Von Margrit Hahn