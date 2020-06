Luckenwalde

Einen kostenlosen Sommer-Eintritt für alle Luckenwalder Bürger in die gängigsten Kultur- und Freizeiteinrichtungen der Stadt wird es nicht geben. Zumindest ist der entsprechende Antrag der Fraktion Linke/BV der Stadtverordneten erst mal vom Tisch; er soll später im Kulturausschuss beraten werden.

Zeichen in Zeit der Entbehrungen

Die Fraktion hatte in der Stadtverordnetenversammlung gefordert, allen Bürgern in den Sommerferien für zwei Wochen den kostenlosen Besuch des Freibades Elsthal, des Tierparks, des Heimatmuseums und der Stadt- und Marktturmführungen zu gewähren. Da wegen der Corona-Pandemie viele Kulturveranstaltungen ausgefallen und Urlaubsreisen für etliche Familien wegen Kurzarbeit oder Entlassung nicht mehr erschwinglich sind, sollte ein Zeichen gesetzt werden. „Wir wollen den Bürgern für ihre bisherige Vernunft danken und in Anbetracht der Entbehrungen entgegenkommen“, sagte Erik Scheidler (Linke).

Veto der Bürgermeisterin

Doch in der Debatte gab es Gegenwind. Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) verwies darauf, dass Marktturmführungen derzeit überhaupt nicht stattfinden. „Ein Ende ist nicht absehbar“, sagte sie. Stadtführungen würden von Gruppen angemeldet, die pro Person einen Obolus zahlen. „Es fallen Kosten für die freiwilligen Stadtführer an“, gab sie zu bedenken und empfahl eine Alternative: „In der Touristinformation gibt es kostenlose Stadtführer-Beschreibungen.“

Der Luckenwalder Tierpark ist ein beliebter Anziehungspunkt. Quelle: Elinor Wenke

Der Tierpark wiederum sei ein attraktiver Anziehungspunkt für Besucher geworden. „Die Leute bezahlen gern den Eintritt. Wir müssen keine zusätzlichen Anreize schaffen. Der Tierpark benötigt finanzielle Mittel und die Stadt kann diese zusätzlichen Kosten in Größenordnungen nicht leisten“, so die Bürgermeisterin.

Der Eintritt ins Heimatmuseum ist im Sommer für Kinder und Jugendliche kostenlos, für alle anderen nicht. Quelle: Elinor Wenke

Auch Nadine Walbrach ( CDU) zeigte sich skeptisch. „Die Idee für den Antrag ist gut, aber die Veranstaltungswirtschaft braucht Unterstützung“, sagte sie. „Einrichtungen wie Tierpark und Freibad sind schon kostengünstig für Besucher.“

Für Norbert Jurtzik ( SPD) war das Ansinnen „nicht zustimmungsfähig. Es ist nicht tragbar, mitten in der Pandemie einen Anreiz für viele Besucher an einem Ort zu schaffen“, erklärte er.

Keine Menschenansammlungen

Auch Anja Jürgen (LÖS) empfindet den Zeitraum als schwierig: „Derzeit sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Vielleicht sollte ein anderer Zeitraum gewählt werden.“

Spätere Debatte

Erik Scheidler schlug einen Kompromiss vor. „Vielleicht gibt es für das zweite Halbjahr eine Möglichkeit. Wir sind dankbar für jeden Hinweis und Vorschlag der anderen Fraktionen.“ Weil im Plenum keine Mehrheit für den Antrag der Linken/BV in Aussicht stand, wurde er auf Vorschlag von Felix Thier (Linke) in den Kulturausschuss verwiesen.

Von Elinor Wenke