Luckenwalde

Kenan Schröter muss immer was zu tun haben. „Ohne Arbeit kann ich nicht sein und lange Arbeitslosigkeit kommt für mich nicht in Frage“, sagt der 20-jährige Luckenwalder mit deutschen und bosnischen Wurzeln. Im April hat er seine eigene Firma „Entrümpelung Schröter“ gegründet.

Kenan Schröter mit seinem Pkw Kombi. Quelle: Elinor Wenke

Neben dem Entrümpeln von Kellern, Schuppen oder Wohnungen sowie Wohnungsauflösungen bietet er auch Reinigungsarbeiten aller Art an. „Ich reinige Wohnungen, Büros, Treppen, Fenster oder was sonst so anfällt“, sagt der junge Mann, „auch Gartenpflege oder das Säubern von Pflastersteinen gehört dazu.“ Noch ist seine kleine Firma ein Ein-Mann-Betrieb mit einem Pkw Kombi als Fuhrpark. „Wenn es größere Sachen zu entrümpeln gibt, hole ich einen Transporter und ich kann bis zu fünf zusätzliche Leute ordern“, versichert der Existenzgründer.

Seit drei Jahren in Luckenwalde

Kenan Schröter hat seine Kindheit in Bosnien verbracht. Seit sechs Jahren lebt er in Deutschland, absolvierte seinen Schulabschluss an der Wiesenschule in Jüterbog. Seit drei Jahren lebt er in Luckenwalde. Seine Ausbildung zum Maler hat er zwar nicht zu Ende gebracht, aber dennoch handwerkliche Erfahrungen in einem Malerbetrieb in Jüterbog und einem Küchenbauer in Luckenwalde gesammelt. „Jetzt wollte ich mehrere Sachen miteinander verbinden und was eigenes machen“, begründet er seine Geschäftsidee. Ab Mai wird er auf seiner eigenen Homepage zu finden sein, bis dahin ist er unter Telefon 0173/20 580 20 zu erreichen.

Gute Nachbarschaft

In seiner neuen Umgebung im Luckenwalder Volltuchgelände kommt Kenan Schröter mit den Nachbarn unterschiedlicher Nationen gut zurecht. „Einer älteren Dame und helfe ich regelmäßig und trage den Rollator hoch“, erzählt er, „überhaupt mag ich den Kontakt und die Unterhaltung mit älteren Menschen.“ Seine Eltern, die in der Region wohnen, unterstützen ihn. „Zunächst hatten sie ein bisschen Angst, dass ich Fehler mache“, sagt er und lächelt.

Hobby: Angeln

Wenn er nicht gerade arbeitet, widmet er sich seinem Hobby, dem Angeln, natürlich mit Angelschein. Am liebsten angelt er Karpfen. Dabei isst er selber überhaupt keinen Fisch. „Wenn die Fische nicht verletzt sind, gebe ich sie ins Wasser zurück“, sagt er und grinst. „Ansonsten muss ich sie schlachten und verschenke sie.“ Früher hat Kenan Schröter in Altes Lager Fußball gespielt, das kann er seit einer Unterarmverletzung nicht mehr.

Einschränkungen in der Pandemie

Die Corona-Pandemie macht auch dem jungen Mann zu schaffen. „Es ist schade, dass man sich nicht einfach mit Freunden treffen oder mal nach Berlin fahren kann“, sagt er und hofft auf bessere Zeiten. In Luckenwalde fühlt er sich wohl. Eine Großstadt käme für ihn nicht in Frage. „Ich hätte zwar gern auch Arbeitsaufträge in Berlin, aber dort wohnen möchte ich nicht“, sagt er.

Von Elinor Wenke