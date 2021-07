Luckenwalde

Aus 1.000 Spielzeugbausteinen ist am Freitag in der Luckenwalder Stadtbibliothek ein ganzer Zoo entstanden. Zwölf Kinder zwischen sieben und 13 Jahren hatten sich für den ersten Spielenachmittag seit langer Zeit in der Bibliothek angemeldet. Die Legosteine sind ganz neu. Die Bibliothek hat sie mit Fördermitteln vom Land Brandenburg gekauft. „Jetzt konnten wir die Legosteine zum ersten Mal auspacken“, erzählt Bibliotheksleiterin Heike Rosendahl.

Gorilla und Fische bauen die Jungs einfach aus dem Gedächtnis. Quelle: Victoria Barnack

Der sieben Jahre alte Jakob (Foto) ist begeistert. Er und seine Kumpels spielen auch zu Hause gern mit Lego. Fische und Affen können sie schon ohne Anleitung bauen.

Werke werden ausgestellt

Am Nachmittag konnten sie ihre Werke ihren Eltern zeigen. „Den fertigen Lego-Zoo stellen wir in den nächsten Tagen in unserer Bibliothek aus“, sagt Leiterin Heike Rosendahl. „Die schönsten Werke kommen ins Schaufenster und in die Kinderabteilung.“

Unterstützung gesucht

In Zukunft soll es solche Spieletage öfter geben. „Dafür fehlt uns leider noch jemand, der das Projekt ehrenamtlich betreut“, sagt die Chefin. Am Freitag gab es Unterstützung von den Jugendsozialarbeitern der Stadt.

Von Victoria Barnack