Bunte Steine am Weichpfuhl

Luckenwalde

Einige sind der Aufforderung bereits nachgekommen : Sie haben Steine bemalt und diese an den Luckenwalder Weichpfuhl gelegt. Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es für viele Eltern schwierig, die Kinder permanent zu beschäftigen.

Und so kam die Idee, wohl von einer Mutter, genau richtig. Sie hat auf einem Zettel beschrieben, worum es geht. „Bitte liegen lassen!“ steht dort in Großbuchstaben. Damit der Zettel nicht wegfliegt, wurde er mit hübsch bemalten Steinen beschwert. „Sucht euch einen schönen Stein und malt diesen zu Hause bunt an. Bei eurer nächsten Runde legt ihn hier dazu“ lautet die Idee. „Mal sehen, wie lang die Kette während der Corona-Zeit wird. Vielleicht schaffen wir ja eine Runde rum“, so die Hoffnung.

Jeder kann malen, was ihm in den Sinn kommt. Quelle: Margrit Hahn

Allerdings ist der Zettel inzwischen von der Sonne so ausgeblichen, dass kaum noch etwas davon zu lesen ist. Aber es funktioniert: Am Mittwochmittag lagen bereits 122 Steine dort, die eine Kette von elf Metern ergaben.

Manche Kinder haben schon mehrere Kunstwerke beigetragen

Ein Stein ist schöner als der andere. Einige bemalen kleine Steine, andere auch große Ziegelsteine. Manche Kinder waren schon mehrmals dort, um ihre Kunstwerke abzulegen. Andere kommen auch nur, um sie sich anzuschauen.

Manche kommen zum Schauen, andere legen Steine dazu. Quelle: Margrit Hahn

Die Motive sind vielfältig. Marienkäfer, Regenbogen, Herzen, Kleeblätter, Sterne und Engel wurden gemalt. Selbst ein Schwan, der dem lebenden Schwan auf dem Weichpfuhl ähnlich sieht, ist dabei. Wenn die Kinder so weitermachen, dürfte die Umrundung des Weichpfuhls kein Problem sein.

Von Margrit Hahn