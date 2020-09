Luckenwalde

Es ging am Freitag bunt und lustig zu in der Luckenwalder Kita „Vier Jahreszeiten“. Bereits im Frühjahr wurde ein Willkommensfest geplant, um alle Kinder, die während der Coronakrise nicht in die Einrichtung kommen konnten, angemessen zu begrüßen.

Es gab noch einen weiteren Grund zum Feiern, denn die Volkssolidarität, in dessen Trägerschaft sich die Kita befindet, kann in diesem Jahr auf 75 Jahre zurückblicken. „Ursprünglich wollten wir am Nachmittag ein ganz großes Fest veranstalten mit allen Eltern und vielen Gästen“, berichtet Kitaleiterin Carmen Scheibe. Doch die Coronabestimmungen erlauben es nicht und so wurde ein Kinderfest daraus. Unter dem Motto eine „Sause mit Opa-Krause“ erlebten die Mädchen und Jungen einen kunterbunten Vormittag mit jeder Menge Mitmachaktionen.

Die kleinen Schlümpfe bastelten aus Zeitungspapier eine Schlumpfpalme. Quelle: Margrit Hahn

Die Kita hatte Peter Schreiber und seine Frau Regina engagiert, die mit den Kindern zauberten, Riesenseifenblasen durch die Luft fliegen ließen und Luftballons in Hunde, Katzen und Schwerter verwandelten. Die Leipziger, die unter dem Künstlernamen „Die Parays“ schon in halb Europa unterwegs waren, freuten sich in Luckenwalde auftreten zu können. „Die Coronakrise hat uns in letzter Zeit ausgebremst“, sagt Peter Schreiber. Der 77-Jährige war zum ersten Mal in der Kita und lobte die guten Bedingungen. „Eine so tolle Bühne wie hier hatten wir lange nicht“, sagte er.

In dritter Generation

Inzwischen wird sein künstlerisches Talent in der Familie in dritter Generation fortgeführt. Nicht nur er und seine Frau sind im Unterhaltungsbereich aktiv, auch seine Kinder und sein Enkel Freddy, der in Luckenwalde mit dabei war. Freddy studiert auf Lehramt, aber hin und wieder begleitet er eine Großeltern. „Ich bin so aufgewachsen. Ich kenne gar nichts anderes“, berichtete er.

Den Kindern gefiel es, Riesenseifenblasen zu fabrizieren. Die kleine Emilia hätte die Stäbe am liebsten gar nicht mehr aus der Hand gegeben. Viel Applaus gab es auch für die Zaubertricks von Peter Schreiber. Schade nur, dass das Paket mit den Luftballons und den Windmühlen anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Volkssolidarität nicht rechtzeitig angekommen sind. „Irgendwo muss das Paket festhängen“, bedauert Carmen Scheibe.

Seit 1993 in Trägerschaft der Volkssolidarität

„Wir sind so froh, dass das Wetter mitspielt und wir im Freien viel Patz haben. Bei Regen hätten wir das gar nicht machen können“, so Carmen Scheibe. Die Kita „Vier Jahreszeiten“ besteht seit 1983 und gehört seit 1993 zur Volkssolidarität. Mehr als 20 Erzieher betreuen derzeit 150 Kinder. Nach wie vor wird das Hygienekonzept streng eingehalten. Das bedeutet regelmäßiges Händewaschen sowie Maskenpflicht für die Eltern. Es wird darauf geachtet, dass die Eltern ihre Sprösslinge möglichst einzeln abholen. „Der größte Teil hält sich auch daran“, fügte die Kitaleiterin hinzu.

Keine Theateraufführung 2020

Die Kita „Vier Jahreszeiten“, die unter anderem mit ihrer musikalische Früherziehung punktet, musste in diesem Jahr alle Pläne über den Haufen werfen. Bisher wurde alljährlich ein Theaterstück aufgeführt, das den Luckenwalder Theatersaal bis auf den letzten Platz füllte. Mit den Proben wurde Anfang des Jahres begonnen. Durch die Coronakrise gibt es in diesem Jahr keinen Auftritt. Das Musikkonzept „Zirkus Makkaroni“ konnte nicht wie geplant umgesetzt werden. Nun hoffen alle, dass es im kommenden Jahr nachgeholt werden kann. Falls die Aufführung im Stadttheater nicht möglich sein kann, soll in den Garten der Kita ausgewichen werden.

Von Margrit Hahn