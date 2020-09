Luckenwalde

Die Kita Burg in Luckenwalde wollte ihr 35-jähriges Bestehen und 75 Jahre Volkssolidarität eine ganze Woche lang feiern. Die große Sause mit Eltern und Vertretern der Stadt musste wegen Corona abgeblasen werden. Am Mittwoch fand aber zumindest ein Kinderfest statt. Am Vormittag eroberten Krippen- und Kindergartenkinder die vielen verschiedenen Mitmach-Stationen, am Nachmittag die Hortkinder.

Petra Butzke (l.) ist von Anfang an dabei. Sabine Hinderlich hatte zwischendurch die Einrichtung gewechselt Quelle: Margrit Hahn

Kita-Leiterin Manuela Asztalos hatte extra eine Hüpfburg organisiert. „Schließlich heißt unsere Einrichtung Kita Burg“, sagt sie. In dieser werden täglich 360 Kinder von 34 Erziehern betreut. Dazu zählen vier Auszubildende und eine Fachabiturientin. Die Erzieher haben über Monate Fotos gesichtet und eine Bilderchronik erstellt. Diese wird am Sonnabend beim Spätsommerfest im Quartier am Röthegraben zu sehen sein.

Am Schminkstand hatten die Erzieher immer zu tun. Quelle: Margrit Hahn

Petra Butzke ist die Einzige, die der Kita Burg über all die Jahre treu geblieben ist. Sie kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. „Vor der Eröffnung haben wir die Fenster geputzt und geholfen, alles einzuräumen. Hier ringsum war alles eine Baustelle. Die Kaufhalle und die Wohnblöcke befanden sich noch im Bau “, berichtet Petra Butzke. Damals besuchten nur Krippen- und Kindergartenkinder die Einrichtung. In der ersten Zeit mussten die Erzieher die Wäsche waschen.

Der Berg an Baumwollwindeln war jeden Tag riesig. Um die Unterwäsche und Wechselkleidung der Kita zu kennzeichnen, wurde alles gestempelt. Allerdings war die Farbe wasserlöslich und nach der Wäsche konnte man von den Stempeln nichts mehr erkennen. Also musste das Prozedere wiederholt werden.

Andreas Dobbert, alias Dobby, sorgte mit einem lustigen Kinderprogramm für Abwechslung. Quelle: Margrit Hahn

Sowohl Erzieher als auch Kinder und Eltern hatten immer Probleme, sich in dem großen Haus zu orientieren. „Beim Durchstöbern der Fotos sind viele Erinnerungen wach geworden“, sagt Petra Butzke. Die gelernte Krippenerzieherin musste sich an viel Neues gewöhnen. So ging die Kita in die Trägerschaft der Volkssolidarität über, wurde saniert und ständig wechselte die Kitaleitung. Doch wichtig war ihr immer, dass sich die Kinder wohlfühlen. „Ein Kinderlachen ist der schönste Lohn“, so die 61-jährige.

Von Margrit Hahn