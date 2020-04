Laubenpieper in Corona-Zeiten

Luckenwalde

Florian Stage und seine Familie verbringen jede freie Minute in ihrem Garten in der Luckenwalder Anlage Frohsinn. Ihre kleine grüne Oase war schon immer ein beliebter Freizeitort. Jetzt in der Coronakrise nutzen sie die 300 Quadratmeter, um rauszukommen und sich frei bewegen zu können, vor allem da alle Spielplätze geschlossen sind.

Seit acht Jahren in der Laube

Vor acht Jahren haben sich Florian Stage und seine Lebensgefährtin Yvonne Lobisch für den Garten entschieden. „Im Juli 2012 kamen unsere Zwillinge auf die Welt und im September haben wir den Pachtvertrag unterschrieben“, sagt der 34-Jährige. Er schaute sich nur den einen Garten an, denn der Preis für die Laube war annehmbar und war sich auch sonst mit dem Vorgänger einig.

In ihrer Wohnung in der Karl-Marx Straße können sie weder grillen noch Trampolin springen. Im Garten schon. Im Sommer wird der Pool aufgestellt, und dann nutzen Papa Florian, Mama Yvonne, der neunjährige Tim und die siebenjährige Zwillinge Tom und Alex das schöne Wetter zum Baden. Da Florian Stage als Maler in Berlin arbeitet, kommt er in der Woche meist erst spät nach Hause.

Deshalb nutzt er seine kleine Parzelle vor allem am Wochenende. Wenn er seinen Berliner Kollegen von seinem Garten erzählt, werden diese hellhörig, vor allem, wenn es um die Pacht geht, die bei sechs Cent pro Quadratmeter liegt.

Gartentipps vom Nachbarn

Der Zusammenhalt in der Kolonie war von Anfang an gut. „Die Kinder sind ja hier aufgewachsen, deshalb haben die Älteren auch Verständnis, wenn sie mal etwas lauter sind“, so Yvonne Lobisch. Sie freut sich über Gartentipps aus der Nachbarschaft. Überhaupt wird viel kommuniziert - jetzt allerdings mit Abstand.

Wunsch nach gemütlichem Beisammensein

„Wenn ich früher in den Garten gekommen bin, hat es trotz der wenigen Meter fast eine Stunde gedauert, weil ich überall ein Schwätzchen gehalten habe“, so Florian Stage. In Zeiten von Corona grüße man sich nur von weitem. „Ich freue mich darauf, wenn wir endlich wieder gemütlich zusammensitzen können“, fügt der 34-Jährige hinzu.

Eigene Beete für die Kinder

In den kommenden Jahren sollen die Beete noch erweitert werden. Tim, Tom und Alex helfen gern mit und haben eigene Beete, um die sie sich kümmern. Auch über das Vogelhäuschen, das vor einem Jahr gemeinsam gebaut wurde, freut sich die ganze Familie.

17 freie Gärten

Marcel Klabunde ist seit 2017 der Kreisvorsitzende. „Derzeit gibt es viele Anfragen nach freien Gärten vor allem von Berlinern“, sagt Klabunde. Allerdings sind von insgesamt 1268 Parzellen nur 17 frei. Vor allem junge Familien würden die Chance nutzen, um sich eine eigene kleine grüne Welt zu schaffen. „Ich denke, in der jetzigen Situation wissen alle ihre Schrebergärten noch mehr zu schätzen“, so Klabunde.

Im Eichelhorst sind Gärten frei

In der Kleingartenanlage Eichelhorst gibt es zwei freie Gärten. Einer davon gehört Renate Simon. Allerdings schafft es die 91-Jährige nicht mehr, sich wie bisher um alles zu kümmern. Sie liebt ihren Garten, i n dem sie immer fleißig gewirtschaftet hat. Ihr Sohn half ihr, den Rasen zu mähen und umzugraben. Da er auf seinem Grundstück genug zu tun hat, möchte er den Garten seiner Mutter nicht übernehmen. Und so hat sich die 91-Jährige schweren Herzens entschlossen, ihn abzugeben. Trotz mehrerer Besichtigungen ist es noch zu keiner Übergabe gekommen.

Gärten werden meist aus Altersgründen abgegeben

„Wenn Gärten abgegeben werden, dann meist aus Altersgründen“, berichtet Marcel Klabunde. Die meisten grünen Oasen sind zwischen 300 und 400 Quadratmeter groß. Es gibt aber auch große Einzelgärten wie beispielsweise im Heinrichsweg in Luckenwalde, mit einer Fläche von 1100 Quadratmetern.

Auch wenn die Pachtgebühren sehr gering sind, gibt es immer wieder Probleme, dass nicht gezahlt wird. „Wer nicht zahlt, riskiert eine Räumungsklage“ , so Klabunde. Momentan muss auf Vereinsversammlungen, Menschenansammlungen, Arbeitseinsätze verzichtet werden. Trotzdem ist er mit den Vorsitzenden der jeweiligen Anlagen in Kontakt.

Im vergangenen Jahr erhielten die Mitglieder die überarbeitete Rahmengartenordnung. Darin ist unter anderem geregelt, wie Kleingärten zu gestalten und nutzen sind und welche Verstöße wie geahndet werden.

Garten für Obst und Gemüse

„Es gibt immer mal wieder Beschwerden, dass Kinder in Gartenanlagen mittags zu laut sind. Da muss das Gespräch gesucht werden“, erklärt Klabunde. Die Gärten seien sozialverträglich und vor allem für junge Familien gedacht, die sich Obst und Gemüse in Bioqualität nicht im Supermarkt leisten können. „Sicher soll der Garten auch zur Erholung beitragen, aber in erster Linie dient er zur Gewinnung von Obst und Gemüse zum Eigenbedarf“, stellt er klar.

„Jung und transparent“

Seit er 2017 den Vorsitz übernommen hat, wurde einiges umgekrempelt. Mitgliederlisten wurden aktualisiert und Pachtverträge nach rechtlichen Grundlagen überarbeitet. „Unser Kreisverband ist über die Landesgrenze bekannt. Wir sind jung, transparent und engagieren uns“, so der 37-Järige. Seit diesem Jahr ist der Kreisverband um eine Anlage in Beelitz gewachsen. „Dass sie sich für Luckenwalde entschieden haben, hat uns besonders gefreut“, sagt er.

