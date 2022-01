Luckenwalde

Die Kleiststraße in Luckenwalde – zwischen Neuer Beelitzer Straße und Ruhlsdorfer Chaussee und damit außerhalb des Stadtzentrums – scheint auf den ersten Blick eine ruhige Verkehrsverbindung vor allem für Anwohner und wenige Gewerbetreibende zu sein.

Als Raserstrecke scheint sie kaum geeignet, zumal sie mitten in eine Tempo-30-Zone eingebettet ist. Doch etliche Anwohner haben subjektiv einen völlig anderen Eindruck und beschweren sich regelmäßig darüber.

Street Buddys stehen an der Kreuzung in Luckenwalde

Nach dem Empfinden der Anlieger ist die Kleiststraße längst zu einem Geheimtipp für den Durchgangsverkehr geworden. Besonders am frühen Morgen und zur Feierabendzeit am Nachmittag würden Autofahrer, auch Lkw, mit hoher Geschwindigkeit und ohne Rücksicht auf Anwohner und Fußgänger durch die Straße rasen.

Die Verbindung wird offensichtlich von vielen als Abkürzung in Richtung Ruhlsdorf genutzt. Die Anwohner wünschen sich Abhilfe und eine Entlastung. An der Kreuzung zur Geraer Straße wurden bereits sogenannte Street Buddys aufgestellt, die zur Rücksicht auf Kinder mahnen.

Im Straßenamt der Stadtverwaltung ist das Thema nicht unbekannt. Abteilungsleiter Dirk Ullrich erklärt: „Eigentlich dürfte die Kleiststraße keine Raserstrecke sein. Sie liegt in einer Tempo-30-Zone mitten in einem Wohngebiet“, sagt er. Zudem gelte an den Kreuzungen die Regel „rechts vor links“. „Man kann also nicht einfach durchbrettern“, so Ullrich.

Alternative zur gesperrten Buchtstraße in Luckenwalde

Allerdings kann er derzeit die Sorgen und Probleme der Anwohner schon nachvollziehen. „Die Buchtstraße wird saniert und ist über einen langen Zeitraum voll gesperrt“, gibt Ullrich zu bedenken. Die Buchtstraße wird normalerweise von vielen Kraftfahrern als Verbindung in Richtung Ruhlsdorf genutzt. „Um nicht über die unattraktive Berliner Straße samt Bahnunterführung fahren zu müssen, nutzen viele Autofahrer augenscheinlich die Kleiststraße bis zur Ruhlsdorfer Chaussee oder umgekehrt.“

Früher gab es Bremsschwellen in der Kleiststraße

Dirk Ullrich erinnert sich – wie auch zahlreiche Anwohner – an den einstigen Versuch der Stadt, die Kleiststraße zu beruhigen. Vor mehr als zehn Jahren hatte man Bremsschwellen, sogenannte Schikanen, in die Fahrbahn eingebaut, um die Autofahrer zum Langsamfahren anzuhalten.

Lkw sind über die Schwellen gebrettert

„Das hagelte alsbald Beschwerden von den Anwohnern“, berichtet Ullrich. „Vor allem Lkw- und Transporter-Fahrer sind trotzdem über die Schwellen gebrettert, sodass in den Schränken der Anwohner das Geschirr gescheppert hat. Wir haben die Schwellen wieder abgebaut.“

Zudem würden Schwellen nur dann Sinn machen, wenn sie alle 30 Meter auftauchen, das aber wollte man den Anliegern nicht länger zumuten.

Fahrzeug- und Tempo-Zählung in der Kleiststraße geplant

Wenn die Beschwerden der Anwohner anhalten, will Dirk Ullrich für das Frühjahr eine Zählung in der Kleiststraße veranlassen. Erfasst werden dann sowohl die Anzahl der Fahrzeuge als auch die jeweilige Geschwindigkeit.

Wenn die Ergebnisse es erforderlich machen, werde die Stadt überlegen, wie die Situation optimal entschärft werden kann. „Denkbar sind dann zum Beispiel Einschränkungen und Schikanen in Form von Fahrbahneinengungen“, stellt Ullrich in Aussicht.

Von Elinor Wenke