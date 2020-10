Luckenwalde

Ungewöhnliches Diebesgut: Aus einem Container eines Einkaufsmarktes in der Frankenfelder Chaussee in Luckenwalde ist Toilettenpapier geklaut worden. Das Schloss des im Außenbereich stehenden Containers wurde aufgebrochen, und dann wurden rund 60 Packungen Toilettenpapier aus dem Inneren entfernt. Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte den Aufbruch am zeitigen Freitagmorgen und informierte daraufhin die Polizei. Jetzt ermittelt die Kripo wegen des Klopapierklaus.

Von MAZonline