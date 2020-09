Luckenwalde

„So voll ist diese Kirche sonst nur zum Erntedankfest“, so begrüßte Pfarrerin Julia Daser am Samstag die Gemeinde der Jakobikirche, wo die Konfirmation mit dreimonatiger Verspätung endlich stattfinden konnte. Auch die Jubelkonfirmation, bei der 18 Gemeindemitglieder ihre silberne, goldene und diamantene Konfirmation feierten, durfte einen Tag später daran anknüpfen.

Die eigentlich für den Oktober geplante Andacht konnte nun doch im September stattfinden, hieß es vor einem Monat – „also war das spontan“, so Daser. Genauso wie der Gottesdienst der Jugendlichen, der nur einmal live geprobt, ansonsten digital geplant wurde. „Aber das ist ja eine superfitte Truppe, die haben das seriös gemacht“ so Daser. Auch die Konfirmationsstunden wurden nachgeholt, nicht selten sei die Truppe danach noch länger zusammengeblieben.

„Verbunden zu einer Gemeinschaft der Liebe“

Mit musikalischer Umrahmung vom Posaunenchor Woltersdorf/ Jänickendorf, Hannah Hüttner an der Orgel und der Kreisjugendband wurden fünf junge Menschen konfirmiert. Durch das Abendmahl, an dem sie zum ersten Mal teilnehmen durften, seien sie „verbunden zu einer Gemeinschaft der Liebe“, so Pfarrer Matthias Wolff.

Dabei sollen sie bedenken, dass sie nicht nur Mitglied einer Gemeinde sind, sondern auch Menschen beistehen könnten, deren Leben nicht immer leicht ist. Die Kirche hat nun auch eine eigene Maske mit dem Schriftzug „gesegnet“ herausgebracht. „Wir feiern fröhlich, aber mit Verantwortung“ so Daser.

Von Antonia Engel