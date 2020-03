Luckenwalde

Die KMG Kliniken, zu denen auch das Luckenwalder Krankenhaus gehört, rufen die Bevölkerung auf, Atemschutzmasken zu spenden. Originalverpackte FFP3-Masken, die zum vermeintlichen Schutz vor einer Corona-Infektion etwa in einem Baumarkt gekauft wurden, können im Krankenhaus abgegeben werden. Im Alltagsgebrauch böten sie keinen Mehrwert; benötigt würden sie in den Krankenhäusern im Umgang mit Corona-Patienten, heißt es. Aktuell gebe es genügend Schutzmaterial, die Aktion diene der Prävention, sagt Pressesprecher Franz Christian Meier.

Im Luckenwalder Krankenhaus steht der Sammelbehälter in der Information am Haupteingang. Quelle: Elinor Wenke

Im Luckenwalder Klinikum steht der Sammelbehälter seit Donnerstag in der Information am Haupteingang. Bis zum Freitag war die Resonanz noch verhalten. „Indes haben wir aus Wesel ( NRW) eine Ankündigung über eine Spende von 95 Masken bekommen“, so Meier.

Von Elinor Wenke