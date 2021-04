Luckenwalde

Nach der abschnittsweisen Sperrung der Dessauer Straße in Luckenwalde gibt es nun auch an der Kreuzung Dessauer Straße zur Brandenburger Straße kein Durchkommen mehr für den motorisierten Verkehr. Dort wird im Auftrag der Städtischen Betriebswerke eine Fernwärmeleitung verlegt und damit der Lückenschluss zwischen zwei Teilnetzen vollzogen.

Die Kreuzung Brandenburger Straße/Dessauer Straße in Luckenwalde ist gesperrt. Quelle: Elinor Wenke

Mit der gesperrten Kreuzung sind eine wichtige Nord-Süd- sowie eine Ost-West-Verbindung in der Stadt unterbrochen. Auswirkungen hat das vor allem auf den Durchgangsverkehr in Richtung Bahnhof. Der Parkplatz am alten Gaswerksgelände bleibt erreichbar, bietet aber keine Abkürzung vom und zum Bahnhof.

Von Elinor Wenke