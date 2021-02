Luckenwalde

Für sie kommt ein Rückzug ins Homeoffice nicht in Frage: jene Männer und Frauen, die ihren Job auch während der Pandemie weiter vor Ort machen, weil es anders nicht geht. Sie sind unsere Heldinnen und Helden der Corona-Krise. Die MAZ stellt einige von ihnen vor. Heute Köchin Antje Ljunggren.

Blick in die Küche des Seniorenheimes Quelle: Elinor Wenke

An ihrem Arbeitsplatz darf Antje Ljunggren ohne Mund-Nasen-Schutz arbeiten. Doch kaum verlässt sie den Raum, geht es nicht ohne FFP2-Maske. Die gelernte Köchin ist Küchenleiterin im Luckenwalder Seniorenstift Sankt Josef und damit fürs leibliche Wohl der 79 Bewohner und der Mitarbeiter zuständig. „Beim Kochen würde es durch die Dämpfe mit Maske gar nicht gehen“, sagt die 50-Jährige. Außerdem muss verkostet werden.

Sicherheit an erster Stelle

Sicherheit steht trotzdem an erster Stelle. „In unserem Seniorenheim wird jeder Mitarbeiter vor jedem Dienstantritt auf Corona getestet und das finde ich richtig gut“, sagt Antje Ljunggren. Das gibt Sicherheit, denn auch kurze Abstände zu Kollegen sind in der Küche nicht zu vermeiden.

Ein Teil des Teams: Roland Gustke, Rosita Hage, Andrea Specht und Antje Ljunggren (v.l.). Quelle: Elinor Wenke

Seit 2008 arbeitet die Woltersdorferin im Luckenwalder Seniorenstift und hat als Küchenchefin die Hoheit über neun Mitarbeiter. Dass sie in zwei Schichten arbeitet und auch an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien ran muss, macht ihr nichts aus. „Kochen ist meine Leidenschaft und wir sind ein duftes Team, das macht richtig Spaß“, sagt sie.

Großhandel auf Sparflamme

Aber selbst als Köchin steht sie in der Corona-Pandemie vor neuen Herausforderungen: „Der Großhandel hat seine Kapazitäten auf Sparflamme heruntergefahren“, weiß Antje Ljunggren. Gaststätten werden nicht mehr beliefert, Touren neu zusammengestellt und Mitarbeiter fehlen. „Ich weiß nicht mehr, ob taggenau alles geliefert wird, das macht die Kalkulation schwierig“, so Antje Ljunggren.

Auch die Versorgung der Senioren im betreuten Wohnen ist aufwendiger geworden. Früher kamen die Bewohner ins benachbarte Stift zum gemeinsamen Essen. „Das geht nicht mehr. Wir aus der Küche bringen jetzt jedem das Essen an die Wohnungstür“, erzählt die Köchin. Das sind 14 Mittagessen und elf der Mieter lassen sich auch noch zu den anderen Mahlzeiten versorgen.

Wichtig fürs Seelenwohl

Weil die Corona-Pandemie die sozialen Kontakte einschränkt, sind Antje Ljunggren und ihr Team oftmals auch fürs Seelenwohl wichtig. „Die betagten Leutchen sind so dankbar, wenn wir ihnen das Essen bringen, ein nettes Wort wechseln und ihnen Mut machen“, sagt die Küchenchefin. Und wenn sie gefragt wird, „wie lange geht das denn noch?“, zuckt sie mit den Schultern und hofft auf baldige Normalität.

Jeden Tag zwei Essen

Jeden Tag werden zwei Essen gekocht, davon ein vegetarisches. „Die Senioren essen gern Eintöpfe oder auch Milchreis“, sagt Antje Ljunggren. Zunehmend lassen sich auch Mitarbeiter das Heimessen schmecken. Die Köchin selbst mag am liebsten Nudeln mit Bolognese oder Fisch. „Ich bin noch auf der Suche nach einem weiteren Koch“, sagt sie, „der kommt in ein gutes Team.“

Das Seniorenstift Sankt Josef in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Ihre persönlichen Corona-Einschränkungen nimmt Antje Ljunggren gelassen. „Die Feier zum 50. Geburtstag ist ins Wasser gefallen und wir können nicht reisen“, konstatiert sie, „aber die Kinder sind groß und haben Arbeit.“

Von Elinor Wenke