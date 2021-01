Luckenwalde

Als Sabine Helbing am 18. Dezember in die MAZ schaut, ist sie erschrocken: In der Luckenwalder Mauerstraße 13 b soll das neue und einzige Corona-Testzentrum von Teltow-Fläming eröffnen. „Genau in diesem Haus habe ich mein Atelier“, erklärt die Künstlerin. Doch die Sorgen der anderen Mieter stoppen den Start der neuen Abstrichstelle nicht. An drei Tagen in der Woche werden in dem ehemaligen Produktionsbetrieb nun Personen aus ganz Teltow-Fläming auf das Coronavirus getestet, sofern ihr Hausarzt vorher einen Termin für sie vereinbart hat.

Sabine Helbing hat ihr Atelier in Luckenwalde erst im November bezogen. Quelle: Victoria Barnack

Anzeige

„Ich habe große Angst, mich dort anzustecken“, sagt Sabine Helbing. Am 21. Dezember war sie zuletzt in ihrem Atelier im achten Stock des Blocks und hat rasch die wichtigsten Utensilien zusammengepackt. Vier Etagen weiter unten werden die Abstriche von symptomfreien Menschen aber auch von Verdachtsfällen mit Corona-Symptomen genommen.

Fahrstuhl als Hotspot

Nicht nur die Tatsache, dass Mieter und die Testpersonen allesamt denselben schmalen Eingang benutzen müssen. „Zur Teststelle gelangt man mit dem Fahrstuhl“, erklärt die Luckenwalderin. Und genau dieser Fahrstuhl bereitet ihr die größten Sorgen: „Wissenschaftlichen Studien zufolge ist nämlich ein Aufzug per se ein sogenannter Hotspot“, sagt Sabine Helbing. „Wenn es um das Ansteckungsrisiko geht. In dem kleinen, schlecht belüfteten Raum können sich die Aerosole gut halten. Forscher haben nachgewiesen, dass sich die Aerosole bei geschlossenen Türen bis zu 30 Minuten in der Fahrkabine halten können.“

Früher wurde das Haus in der Mauerstraße 13 b als Produktionsbetrieb genutzt. Quelle: Victoria Barnack

Die Malerin hat sich deshalb an die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) gewendet. Denn die betreibt die Abstrichstelle in der Mauerstraße 13 b. Doch mit ihren Sorgen und wissenschaftlichen Argumenten stieß sie dort auf taube Ohren. Per Mail antwortet eine Mitarbeiterin der KVBB: „Die von Ihnen vorgetragenen Argumente können wir mangels Quellenangabe leider nicht kommentieren. Dahingehende wissenschaftliche Feststellungen liegen uns aktuell nicht vor.“

Immerhin hat die KVBB in der Antwort auch einen Vorschlag zur Güte für die Luckenwalderin: Ein Hygienekonzept sei im Vorfeld für das Haus erarbeitet worden und alternativ zum Fahrstuhl könne sie ja die Treppe nutzen. Tatsächlich kommt inzwischen nicht mehr jeder in den Block in der Mauerstraße 13 b. Am Eingang passt ein Wachschutz auf, wer das Gebäude betritt. „Auch Fahrstuhl und Flur werden am Ende jeden Tages, an dem hier getestet wurde, desinfiziert“, sagt Helbing, die die Hygieneregeln sehr ernst nimmt. „Ich kenne selbst mehrere Menschen, die bereits Corona hatten“, erzählt sie, „und noch heute mit Folgen zu kämpfen haben.“

Vermieter reagiert schnell

Nur der Tipp mit der Treppe bringt der Luckenwalderin nichts. Nach einer Hüft-Operation ist sie noch nicht wieder so gut auf den Beinen, wie sie es sich selbst wünschen würde. Bis in das achte Stockwerk zu laufen, ist für sie deshalb keine Option. Der Vermieter hingegen zeigte sich kompromissbereit. Er will nun zumindest dafür sorgen, dass die Fahrstuhltüren in den Pausen offenstehen. Wegen des TÜVs ist das aber nur maximal eine Minute lang möglich.

Die Künstlerin bekommt bei ihrer Kritik inzwischen auch von Stadtpolitikern Zuspruch. Die CDU hat ihr Unterstützung zugesagt. Helbing berichtet, dass sich einige Politiker vor Ort selbst ein Bild von der Abstrichstelle gemacht haben und sich dafür einsetzen wollen, dass das Testzentrum in ein anderes Gebäude in Luckenwalde umzieht.

Von Victoria Barnack