Kunst und Kultur kehren in diesem Sommer in die Luckenwalder Innenstadt zurück. Nach den coronabedingten Monaten des Stillstands plant der gemeinnützige Verein „Haus der Kultur der Welten – Fläming“ unter der Regie der Luckenwalderin Hilde Steinfurth in Kooperation mit der Stadt für den 7. und 8. August ein buntes Kulturfestival in der Fußgängerzone. Kunst- und Kulturschaffende sollen in Leerstandsräumen, bewirtschafteten Läden und unter freiem Himmel den Boulevard wieder neu beleben. Auch deshalb trägt das Projekt den Titel „Neust:art“.

Mix aus Musik, Workshop und Theater

„Ziel ist es, einen Mix aus Musik, Theater, Literatur, Film, Kunstausstellung, Videoinstallationen und soziokulturellen Projekten für Jung und Alt zu bieten“, sagt Hilde Steinfurth. „Insgesamt planen wir 25 verschiedene Veranstaltungen“, kündigt sie an, darunter Installationen in leeren Räumen, Livemusik auf dem Boulevard, Theater oder eine virtuelle Radiosendung.

„Moby Dick“ auf dem Marktplatz

Die Freie Bühne Wendland aus Niedersachsen führt auf dem Marktplatz das Theaterspektakel „Moby Dick“ auf; Musikkabarett gibt es mit der Sängerin und Instrumentalistin Anja Sonntag. Der Nachwuchs kommt bei Puppentheater oder Märchenlesungen auf seine Kosten. Außerdem können Insektenhotels gebaut und Wildblumensamen-Kugeln gebastelt werden. Livemusik gibt es unter anderem mit dem Richter-Melchior-Trio, Christina Unnerstall and friends oder Jens Pokora (Luckenwalde) und Enrico Körner (Niedergörsdorf).

Vorbereitung für das Neust:art-Festival in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Präsentiert werden die Ergebnisse verschiedener Workshops. Die Veranstaltungen finden am Sonnabend statt, die Ausstellungen sind auch am verkaufsoffenen Sonntag noch zu sehen. Der Eintritt ist frei, nur für das Theaterstück braucht man Tickets.

6.000 Euro werden noch benötigt

Um den Künstlern eine faire finanzielle Anerkennung zu bieten und den Neustart für Kulturschaffende zu ermöglichen, hat der Verein ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Crowdfunding bedeutet, dass ein Vorhaben von vielen Menschen finanziert wird. 6.000 Euro werden noch benötigt. Als Dankeschön haben die Organisatoren und Künstler Geschenke zusammengestellt – vom hausgemachten Kuchen im Kulturcafé Klassmo über Theaterkarten und eine Workshopteilnahme bis hin zu Skulpturen der Künstlerin Marianne Roetzel.

Weitere Informationen unter www.startnext/lucky-neustart

Von Elinor Wenke