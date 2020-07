Luckenwalde

Kunden der Luckenwalder Edeka-Filiale in der Neuen Beelitzer Straße wandten sich an die MAZ. Sie kritisieren, dass die Maskenpflicht im Geschäft von Kunden und Mitarbeitern nicht so eingehalten werde, wie es vorgeschrieben sei.

Im Geschäft befinden sich mehrere Hinweistafeln, die darauf aufmerksam machen, dass Mund- und Nasenschutz zu tragen und der Sicherheitsabstand einzuhalten ist. Die Edeka-Sicherheitsbeauftragte erklärt auf MAZ-Anfrage, dass die Vorschriften im Markt sehr wohl ernst genommen werden. Die Mitarbeiter im Verkauf und an der Kasse müssen keine Masken tragen, da es den Schutz durch Plexiglasscheiben gibt. Die Aufkleber am Fußboden sollen für ausreichend Abstand sorgen. „Mitarbeiter, die Ware auspacken oder sich in den Gängen aufhalten, tragen grundsätzlich Masken. Nur wer ein ärztliches Attest vorweisen kann, ist davon befreit“, erklärt die Edeka-Sicherheitsbeauftragte.

Anzeige

Sie weist hin und wieder auch Kunden auf das Tragen einer Maske hin, allerdings seien ihrer Ansicht nach ausreichend Schilder vorhanden, die deutlich machen, dass sich Kunden daran zu halten haben.

Weitere MAZ+ Artikel

Bevormundung reduzieren

Wie Silke Neuling, die Corona-Krisenstabsleiterin des Landkreises Teltow-Fläming betont, liege die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen gemäß Umgangsverordnung momentan in der Verantwortung der Gewerbetreibenden und Unternehmer. Mit der neuen Verordnung über den Umgang mit Covid-19 in Brandenburg vom 12. Juni 2020 habe ein Paradigmenwechsel stattgefunden – ein Wechsel von einer Wissenschaft zur anderen.

„Bei den neuen Regelungen ist nicht mehr ’alles verboten, was nicht ausdrücklich in der Verordnung erlaubt ist’, sondern es ist ’alles erlaubt, außer es ist in der Verordnung ausdrücklich verboten’“, so Neuling. Die Intention des Gesetzgebers sei es, die Einschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren und die Eigenverantwortung der Betreiber und Veranstalter zu erhöhen.

Keine regelmäßigen Kontrollen

Der Paradigmenwechsel gelte auch für die Überwachung der Vorschriften. Im Landkreis würden nach wie vor Kontrollen durchgeführt, derzeit vor allem zur Einhaltung von Quarantänebestimmungen. Eine regelmäßige Kontrolle von Einrichtungen findet momentan nicht statt. „Sollten wir jedoch Benachrichtigungen über Vorkommnisse aus dem Landkreis erhalten, werden anlassbezogene Kontrollen organisiert“, betont Neuling . Dies betraf in der Vergangenheit Beschwerden über Restaurants, Abstandsgebote und Hygienekonzepte bei Veranstaltungen, Anwesenheitslisten in Sporteinrichtungen und die Thematik des Tragens von Mund-Nasen-Schutz.

„Sollten sich die Beschwerden über den Edeka-Markt Luckenwalde häufen, werden wir dort stichpunktartig kontrollieren“, kündigt die Corona-Krisenstabsleiterin an.

Wally und Eberhardt Berndt aus Luckenwalde halten sich an die Maskenpflicht. Quelle: Margrit Hahn

Silvia Scheidler ist Edeka-Kundin. Sie trägt im Geschäft und überall, wo es gefordert wird, eine Maske. „Mich stört die Maskenpflicht überhaupt nicht“, sagt die Luckenwalderin. Als Schneiderin war es für sie kein Problem, sich schöne Stoffmasken zu nähen. Sie hat aus Stofftaschentüchern so schöne Exemplare geschneidert, dass sie öfter darauf angesprochen wird. Auch Wally und Eberhard Bernd aus Luckenwalde sind Befürworter der Maskenpflicht. Für sie ist es selbstverständlich sie zu tragen. „Wir waren zur Reha, dort mussten wir den ganzen Tag über Masken tragen. Ich ärgere mich über die, die es nicht machen“, so Eberhard Bernd.

Von Margrit Hahn