Luckenwalde

Es ist vollbracht. In Luckenwalde wird seit Sonnabend Kunststrom produziert. Der kommt ganz normal aus der Steckdose, zumindest können sich Abnehmer dafür entscheiden. Eine gemeinnützige GmbH erzeugt ihn an historischer Stätte in Luckenwalde – im alten E-Werk der Stadt, das nun wieder im wahrsten Sinne ein...