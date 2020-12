Luckenwalde

Das Unternehmen LGC am Standort Luckenwalde ist mit 200 Mitarbeitern der größte Entwicklungs- und Produktionsstandort chemischer Referenzmaterialien pharmazeutischer Wirkstoffe der LGC-Gruppe. Mitarbeiter und Unternehmensführung haben sich entschieden, in diesem Jahr Einrichtungen in der Region zu unterstützen. Die Spendenaktion, zu der Kerstin Rudolph und Nicole Kreuzer aufgerufen hatten, brachte insgesamt 1830 Euro ein. Eine Hälfte kam von den Mitarbeitern, die andere vom Unternehmen.

Einzelspende in Höhe von 200 Euro

Roland Maetz, der seit sechs Jahren als Laborant im Unternehmen tätig ist, spendete 200 Euro. Er fand es gut, schon im Vorfeld zu wissen, wo das Geld hingeht. Deshalb zeigte er sich auch sehr großzügig. Über je 915 Euro können sich das Trebbiner Kinderheim und die Betreute Wohngemeinschaft des DRK freuen. Auch in den kommenden Jahren wollen die LGC-Mitarbeiter unterschiedliche Einrichtungen finanziell unter die Arme greifen.

Von Margrit Hahn