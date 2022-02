Luckenwalde

Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes beobachteten am Donnerstagabend in der Straße Burg in Luckenwalde einen Mann dabei, wie er eine Flasche hochprozentigen Alkohol einsteckte. Hinter der Kasse wurde er angesprochen. Der Dieb fühlte ertappt und wurde gegenüber dem Personal handgreiflich.

Er verletzte einen Mitarbeiter leicht. Dann flüchtete er mit dem Diebesgut aus dem Markt. Die Polizei fahndete im näheren Umfeld nach dem Tatverdächtigen, konnte ihn aber nicht fassen. Beamte nahmen eine Anzeige auf, befragten Zeugen und sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Von MAZonline