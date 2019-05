Luckenwalde

Angestellte eines Supermarktes in der Beelitzer Straße in Luckenwalde haben am Samstag gegen 10 Uhr einen 26-jährigen Mann dabei beobachtet, wie dieser versuchte, Lebensmittel zu entwenden. Der Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Diese stellte dann seine Identität fest und leitete ein Strafverfahren ein. Dem Mann wurde außerdem ein Hausverbot ausgesprochen.

Von MAZonline