Luckenwalde

Ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in Luckenwalde beobachtete am Mittwochvormittag einen Mann (31), der Lebensmittel im Markt aß und weitere Waren in seiner Jacke verstaute. Ohne zu bezahlen, verließ er den Kassenbereich, wurde aber festgehalten bis die Polizei eintraf. Der Ladendieb hatte Waren im Wert von etwa 15 Euro an sich gebracht. Laut Polizei stammte der Mann aus Ludwigsfelde.

Von MAZonline